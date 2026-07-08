جدول وتوقيت مباريات ربع نهائي كأس العالم.. المغرب تصطدم بفرنسا عاجل : إطلاق نار خلال اجتماع لقيادات أمنية في مقر السلطة المحلية بأبين وتوجيهات بإيقاف المتسببين وإحالتهم إلى التحقيق استنفار عسكري سياسي في اليمن لمواجهة التدخلات الإيرانية وتصعيد الحوثيين وفاة مشجع مصري كان يتابع مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين مدرب مصر يقاطع المونديال وهذا ما قاله بعد المباراة المثيرة أمام الأرجنتين ميسي يكشف سبب بكائه بعد فوز الأرجنتين على مصر في كأس العالم ترامب يعلن نهاية التفاهم مع إيران.. وصواريخ متبادلة تشعل المنطقة وتهز أسواق النفط غضب كويتي يتصاعد.. تحذير شديد لإيران وإعلان حق الرد بعد هجمات صاروخية ومسيرات معادية جفاف الفم بعد شرب الشاي.. تعرف على أسبابه وكيفية التخلص منه نصائح لعلاج ارتفاع الضغط- 5 أشياء تجنبها بعد الخامسة مساءً
قال مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة أبين، يوم الأربعاء، إن إطلاق نار وقع داخل قاعة اجتماعات بالمجمع الحكومي للمحافظة إثر مشادة بين قيادات أمنية، قبل أن تتدخل قوات الحماية وتسيطر على الموقف.
وأضاف المصدر، في بيان أطلع عليه محرر مأرب برس، أن مشادات كلامية وارتفاعاً في حدة الأصوات وقعت خلال اجتماع لقيادات أمنية في قاعة المجمع الحكومي، وتطورت إلى إطلاق نار باتجاه سقف القاعة.
وأوضح أن الحادث وقع بينما كان محافظ أبين مختار الرباش يمارس مهامه في مكتبه ويلتقي مسؤولين ومواطنين، مشيراً إلى أن قوات الحماية تدخلت فوراً وسيطرت على الوضع.
وقال المصدر إن المحافظ أصدر قراراً بإيقاف المتسببين في الحادث وإحالتهم إلى التحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأضاف أن السلطة المحلية في أبين لن تسمح بمثل هذه التصرفات التي وصفها بأنها "غير مسؤولة"، مؤكداً أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.