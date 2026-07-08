عاجل : إطلاق نار خلال اجتماع لقيادات أمنية في مقر السلطة المحلية بأبين وتوجيهات بإيقاف المتسببين وإحالتهم إلى التحقيق

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - خاص

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قال مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة أبين، يوم الأربعاء، إن إطلاق نار وقع داخل قاعة اجتماعات بالمجمع الحكومي للمحافظة إثر مشادة بين قيادات أمنية، قبل أن تتدخل قوات الحماية وتسيطر على الموقف.

وأضاف المصدر، في بيان أطلع عليه محرر مأرب برس، أن مشادات كلامية وارتفاعاً في حدة الأصوات وقعت خلال اجتماع لقيادات أمنية في قاعة المجمع الحكومي، وتطورت إلى إطلاق نار باتجاه سقف القاعة.

وأوضح أن الحادث وقع بينما كان محافظ أبين مختار الرباش يمارس مهامه في مكتبه ويلتقي مسؤولين ومواطنين، مشيراً إلى أن قوات الحماية تدخلت فوراً وسيطرت على الوضع.

وقال المصدر إن المحافظ أصدر قراراً بإيقاف المتسببين في الحادث وإحالتهم إلى التحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف أن السلطة المحلية في أبين لن تسمح بمثل هذه التصرفات التي وصفها بأنها "غير مسؤولة"، مؤكداً أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.