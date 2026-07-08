وفاة مشجع مصري كان يتابع مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توفي مواطن مصري، مساء أمس الثلاثاء، أثناء متابعته مباراة منتخب بلاده ونظيره الأرجنتيني داخل أحد المقاهي في منطقة صفر باشا، التابعة لدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بسقوط أحد رواد مقهى بمنطقة صفر باشا فاقداً للوعي خلال مشاهدة المباراة. فانتقلت قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى الموقع على الفور.

وبالفحص تبين أن المواطن "أ.م"، تعرض لحالة إغماء مفاجئة، وتمت محاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

فيما أظهرت التحريات الأولية أن المشجع كان يتابع المباراة باهتمام شديد، قبل أن تتدهور حالته الصحية، حيث حاول المتواجدون في المكان تقديم الإسعافات الأولية وإنعاشه داخل المقهى، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى.

إلا أن الأطباء أكدوا وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب الانفعال الزائد خلال متابعة المباراة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المباراة كانت انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني 3-2 ما تسبب بحالة حزن بين متابعي الرياضة في مصر.