مدرب مصر يقاطع المونديال وهذا ما قاله بعد المباراة المثيرة أمام الأرجنتين

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انتقد حسام حسن مدرب مصر، الفرنسي فرانسوا ليتكسييه حكم مباراة فريقه أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026، مشيراً إلى أنه لن يتابع بقية مباريات البطولة بسبب ما أسماه بـ"غياب العدالة".
وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: قلت للحكم إن ما يحصل غير عادل. هذا فوز غير مستحق للأرجنتين. بعد أن أعود إلى بلدي وبيتي لن أشاهد كأس العالم مجدداً، لأنه ليس فيها عدل.
وقلبت الأرجنتين خسارتها بهدفين دون رد أمام مصر إلى فوز بثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة، حيث سجل ليونيل ميسي هدفاً وأضاف الآخر، بينما أحرز إنزو فرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من المباراة.