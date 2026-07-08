ميسي يكشف سبب بكائه بعد فوز الأرجنتين على مصر في كأس العالم

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي في نوبة بكاء، بعد الفوز المثير لمنتخب بلاده على مصر، لأنه كان قد أهدر ركلة جزاء في المباراة.

وانفجر ميسي في البكاء، بعد صافرة النهاية، بعد أن ألهم فريقه لتحقيق نتيجة رائعة أخرى في كأس العالم، حيث قلب تأخره بهدفين نظيفين قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة إلى فوز في الوقت الأصلي.

وتعادل ميسي، /39 عاماً/، للأرجنتين بعد أن أشعل كريستيان روميرو شرارة العودة، ولم يتمالك نفسه من شدة الفرح في نهاية المباراة.

لكن الأمور كانت ستختلف تماماً لو أنه سجل ركلة جزاء مبكرة ليُعادل النتيجة 1 - 1 في الشوط الأول.

ولهذا السبب انهار ميسي بالبكاء، لأن إهداره لركلات الجزاء تسبب في معاناة كبيرة لمنتخبه.

وفي حديثه بعد المباراة، قال ميسي: كنت محبطاً للغاية مما حدث في المباراة، وخاصة بعد إهدار ركلة الجزاء تلك.

وقال في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (الصن) البريطانية: لو سجلت، لتغيرت مجريات المباراة. كنا نلعب بشكل جيد بالفعل، رغم الهدف الذي استقبلناه.

وأضاف:"بكيت لأنني شعرت أنني خذلت زملائي بعد ركلة الجزاء التي أهدرتها... والطريقة التي نفذتها بها.""لكن الحمد لله، كان الله قد ادخر لي شيئًا مميزًا في النهاية. أنا سعيد جدًا."

وكانت هذه ركلة الجزاء رقم 150 في مسيرته، والركلة رقم 34 التي يُهدرها.