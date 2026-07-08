غضب كويتي يتصاعد.. تحذير شديد لإيران وإعلان حق الرد بعد هجمات صاروخية ومسيرات معادية

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أدانت دولة الكويت بأشد العبارات ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها، مؤكدة أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت البلاد صباح الأربعاء تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، أن استمرار هذه الاعتداءات يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، معتبرة أن تلك الهجمات تقوض مساعي التهدئة وتتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشددت الكويت على أن سيادتها وأمنها الوطني يمثلان "خطًا أحمر" لا يمكن المساس به، مجددة تمسكها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة اللازمة لحماية أراضيها وصون أمنها واستقرارها.
وكان الجيش الكويتي قد أعلن في وقت سابق نجاح منظومات الدفاع الجوي في التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد.