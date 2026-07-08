جفاف الفم بعد شرب الشاي.. تعرف على أسبابه وكيفية التخلص منه

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 141

يعد الشاي من احتياجات البعض يوميًا، إذ إن الإفراط في شربه قد يتسبب في زيادة التبول، والشعور بالجفاف، لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب جفاف الفم بعد شرب الشاي، بحسب "verywellhealth".

يعتبر الشاي عموماً جزءاً من احتياجاتك اليومية من الماء، حتى أنواع الشاي التي تحتوي على الكافيين تتكون في معظمها من الماء، ومحتواها المنخفض نسبياً من الكافيين يجعلها غير قادرة على التسبب في جفاف ملحوظ.

وقد يؤدي شرب كميات كبيرة من الشاي عالي الكافيين في وقت قصير إلى زيادة التبول بشكل طفيف، ولكن الأمر سيتطلب كمية كبيرة من الشاي للتأثير بشكل ملحوظ على ترطيب الجسم.

وتعد أنواع الشاي العشبي الخيار الأمثل لترطيب الجسم، إذ يمكن للشاي أن يرطب الجسم، إذ أن محتواه من الماء عادة ما يفوق تأثير الكافيين المدر للبول، لكن الإفراط في شربه بمعدل أكثر من ثمانية أكواب دفعة واحدة، وقد يعاكس هذا التأثير ويؤدي إلى الجفاف.

كيف يؤثر الشاي على ترطيب الجسم؟

تعتبر المشروبات المحتوية على الكافيين عادة مسببة للجفاف نظرًا لخصائصها المدرة للبول، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الشاي العشبي والشاي الأخضر قد يساعدان على ترطيب الجسم، إذ يساهم محتوى الماء في الشاي في تلبية احتياجاتك اليومية من السوائل، مما يعوض أي فقدان محتمل ناتج عن تأثير الكافيين المدر للبول.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العديد من أنواع الشاي على معادن نادرة وإلكتروليتات، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد على استعادة توازن السوائل في الجسم.يساعد تناول كمية كافية من السوائل يوميًا على ترطيب الجسم، ودعم وظائفه الحيوية، والحفاظ على الصحة العامة، وبينما تعتمد كمية الماء التي يحتاجها الجسم على عدة عوامل، ينبغي لمعظم البالغين الأصحاء تناول ما بين 9 و13 كوبًا من السوائل يوميًا.

ما هو تأثير الشاي المحتوي على الكافيين؟تحتوي حبوب البن وأوراق الشاي على الكافيين، وهو منبه يعتبر مدرًا خفيفًا للبول، وهذا يعني أنه قد يسبب كثرة التبول، وتسبب المشروبات التي تحتوي على الكافيين جفافًا أكثر من المشروبات الخالية منه لأنها تحفز على التبول بشكل متكرر وفقدان السوائل.

ومع ذلك، ونظرًا لانخفاض محتوى الكافيين في الشاي نسبيًا، فإن الأمر يتطلب كمية كبيرة للتأثير بشكل ملحوظ على ترطيب الجسم، على الرغم من إمكانية ذلك، لذا يوصي بتناول أقل من 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا لمعظم البالغين