نصائح لعلاج ارتفاع الضغط- 5 أشياء تجنبها بعد الخامسة مساءً

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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إذا كنت تعاني من ارتفاع الضغط، هناك أشياء يجب تجنبها تمامًا، خاصةً بعد الساعة الخامسة مساءً، حفاظًا على سلامتك.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، الأشياء التي ترفع ضغط الدم بعد الخامسة مساءً، وفقًا لموقع "EatingWell".

أشياء ترفع الضغط الدم.. عادات تجنبها بعد الخامسة مساءً

1- الكحولياتيجب على مرضى الضغط المرتفع الابتعاد نهائيًا عن المشروبات الكحولية، لأن الكحوليات تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، بحسب توصيات جمعية القلب الأمريكية والكلية الأمريكية لأمراض القلب.وترفع الكحوليات ضغط الدم عن طريق تحفيز استجابة الجسم للقتال أو الهروب، مما يؤدي إلى إفراز هرمونات تتسبب في ارتفاع الضغط.

2- بعض الأدويةيشهد ضغط الدم ارتفاعًا ملحوظًا عند تناول بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs.

ويعتبر الإيبوبروفين والنابروكسين من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs التي ينبغي على مرضى الضغط تجنبها.

ونقلًا عن جمعية القلب الأمريكية، يعد الباراسيتامول الخيار الأفضل للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

3- الوجبات السريعةتتسبب الوجبات السريعة في ارتفاع ضغط الدم، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الصوديوم، الذي يؤدي أيضًا إلى احتباس السوائل في الجسم.

4- الألواح الإلكترونيةمن الأفضل لمرضى الضغط المرتفع الابتعاد عن الألواح الإلكترونية ليلًا، لأن الإفراط في استخدامها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضعف صحة القلب.

وتؤثر الألواح الإلكترونية سلبًا على القلب، لأن الشخص يظل جالسًا لفترة طويلة عند استخدامها، بالإضافة إلى اضطرابات النوم الناتجة عنها.

علاوة على ذلك، يزداد إنتاج هرمونات التوتر عند استخدام الألواح الإلكترونية ليلًا، مما يسفر عن سرعة ضربات القلب وتضيُّق الأوعية الدموية.

5- الوجبات الخفيفة السكريةتؤدي الوجبات الخفيفة السكرية إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل غير مباشر، إذ تتسبب في ارتفاع السكر، مما يحفز خلايا بيتا في البنكرياس على إفراز المزيد من الأنسولين لخفض الجلوكوز.

نصائح لعلاج ارتفاع الضغط بالإضافة إلى تجنب الأشياء المذكورة أعلاه، هناك نصائح يجب على مرضى الضغط المرتفع الالتزام بها، وهي:

1- ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق، مثل المشي السريع وركوب الدراجات والركض.

2- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الخضراوات والفاصوليا والعدس والزبادي قليل الدسم.

3- اتباع حمية داش منخفضة الصوديوم والدهون المشبعة، والتي تعتمد على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم

4- الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة.

5- التحكم في التوتر عن طريق أداء تقنيات التأمل والاسترخاء، مثل التنفس العميق، وممارسة تمارين التمدد الخفيفة