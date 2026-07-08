تصعيد غير مسبوق في الخليج.. واشنطن تعلن ضرب عشرات الأهداف الإيرانية وطهران تتوعد بردٍ قاسٍ

الأربعاء 08 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة غارات استهدفت أكثر من 80 هدفًا داخل إيران، إلى جانب 60 زورقًا، في رد قالت إنه جاء عقب استهداف سفن تجارية قرب مضيق هرمز، مؤكدة أن قواتها ما تزال في أعلى درجات الجاهزية لمواصلة العمليات ومحاسبة إيران إذا لم تلتزم بما وصفته بالاتفاقات القائمة.

وتزامن التصعيد العسكري مع إطلاق صفارات الإنذار في كل من الكويت والبحرين، بينما أعلنت رئاسة الأركان الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع تهديدات جوية وصاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في ظل تصاعد التوتر الأمني في المنطقة.

وفي المقابل، اتهم كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، معتبرًا أن استمرار الضربات على جنوب إيران، وإعادة فرض العقوبات النفطية، والتهديد بمواصلة العمليات العسكرية يمثل خرقًا واضحًا للاتفاق.

من جهتها، أكدت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة أن القوات المسلحة تستعد لتنفيذ "رد ساحق"، محذرة من أن أي تصعيد جديد سيقابل بإجراءات عسكرية حاسمة، ما ينذر بدخول المنطقة مرحلة أكثر خطورة في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.