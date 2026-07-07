تدشين مشاريع جديدة في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي مقدمة من البرنامج السعودي

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 545

استضاف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقره بالرياض، يوم الثلاثاء، اجتماع مجموعة شركاء اليمن لبحث التحديات التنموية وسبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاستقرار، برئاسة مشتركة بين المملكة المتحدة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي.

وكشف مساعد المشرف العام على البرنامج، حسن العطاس، عن تدشين حزمة مشاريع حيوية خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، إلى جانب تقديم دعم للموازنة العامة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، ومواصلة منحة المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا.

ويستهدف الاجتماع تنسيق جهود المانحين الدوليين وتفادي تداخل التدخلات الإنسانية والتنموية؛ علماً بأن البرنامج السعودي نفذ منذ تأسيسه 287 مشروعاً ومبادرة شملت قطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل ودعم قدرات الحكومة اليمنية، وفق بيان.