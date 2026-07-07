النكف القبلي في الجوف: هل تكسر القبيلة سطوة الحوثي وتعيد رسم معادلات النفوذ رئيس الوزراء اليمني يتهم الحوثيين بإفشال جهود السلام ويتوعد برد حازم على أي تصعيد تدشين مشاريع جديدة في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي مقدمة من البرنامج السعودي رئيس المقاومة الشعبية في شبوة يدعو إلى توحيد الصف خلال لقاء مع المحافظ بن الوزير المجلس الأعلى للمقاومة يوسع نشاطه بإطلاق مجلسيه في صعدة والحديدة العليمي يلتقي برئاسة لجنة العقوبات الأممية في مجلس الأمن ويطالب بتجفيف مصادر تسليح الحوثي وبتشديد الرقابة على خروقات إيران خلال لقائه بهيئة التشاور والمصالحة العليمي يدعو لتوحيد القرار الوطني وحشد الطاقات لاستعادة مؤسسات الدولة اللواء سلطان العرادة يشيد بجاهزية القوات الأمنية في مأرب خلال مسير عسكري لشرطة المنشآت اليمن: أمطار رعدية بالمرتفعات الجبلية وطقس شديد الحرارة بالسواحل والصحاري لماذا دافع رئيس فيفا عن قرار الغاء البطاقة الحمراء عن لاعب المنتخب الأمريكي وما علاقة ترامب؟
استضاف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مقره بالرياض، يوم الثلاثاء، اجتماع مجموعة شركاء اليمن لبحث التحديات التنموية وسبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاستقرار، برئاسة مشتركة بين المملكة المتحدة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي.
وكشف مساعد المشرف العام على البرنامج، حسن العطاس، عن تدشين حزمة مشاريع حيوية خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، إلى جانب تقديم دعم للموازنة العامة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، ومواصلة منحة المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا.
ويستهدف الاجتماع تنسيق جهود المانحين الدوليين وتفادي تداخل التدخلات الإنسانية والتنموية؛ علماً بأن البرنامج السعودي نفذ منذ تأسيسه 287 مشروعاً ومبادرة شملت قطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل ودعم قدرات الحكومة اليمنية، وفق بيان.