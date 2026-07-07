رئيس المقاومة الشعبية في شبوة يدعو إلى توحيد الصف خلال لقاء مع المحافظ بن الوزير

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دعا رئيس مجلس المقاومة الشعبية في محافظة شبوة، الشيخ علي بن فريد العولقي، إلى توحيد الصفوف وتعزيز الشراكة بين مختلف المكونات الوطنية، بما يدعم الأمن والاستقرار ويخدم أبناء المحافظة.
وجاءت تصريحات العولقي خلال لقائه محافظ شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في المحافظة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى الوطنية، وفق بيان صادر عن مجلس المقاومة الشعبية.
وقال العولقي إن مجلس المقاومة الشعبية يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكداً أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات ودفع مسار التنمية في المحافظة، كما جدد دعم المجلس للسلطة المحلية في كل ما من شأنه خدمة أبناء شبوة.
من جانبه، أشاد المحافظ عوض بن الوزير بمبادرة مجلس المقاومة الشعبية، معتبراً أنها تسهم في تعزيز التلاحم الوطني وتنسيق الجهود بين مختلف المكونات، بما يدعم استقرار المحافظة ويحافظ على مكتسباتها، بحسب البيان.