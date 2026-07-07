العليمي يلتقي برئاسة لجنة العقوبات الأممية في مجلس الأمن ويطالب بتجفيف مصادر تسليح الحوثي وبتشديد الرقابة على خروقات إيران

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، ثقته باستمرار الدور الذي تضطلع به جمهورية كوريا داخل مجلس الأمن الدولي ورئاسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن، بما يضمن التنفيذ الصارم لقرارات الأمم المتحدة، وتعزيز الرقابة على الانتهاكات الإيرانية، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح جماعة الحوثي.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله سفير جمهورية كوريا لدى اليمن، دو بنغ كي، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حيث قال إن الدور الكوري في مجلس الأمن ولجنة العقوبات يمثل ركيزة مهمة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية الأمن والسلم الدوليين، ومواجهة خروقات إيران للقرارات الدولية.

واتهم الرئيس اليمني إيران بارتكاب خروقات متكررة للسيادة اليمنية، مشيراً إلى أن أحدثها تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، معتبراً أن الخطوة تمثل تحدياً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات الأممي.

كما استعرض العليمي تطورات الأوضاع الداخلية، وقال إن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج للإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مؤكداً الحاجة إلى دعم دولي للبناء على نتائج هذه الإصلاحات وتحويلها إلى تعافٍ اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تواصل تقديم دعم اقتصادي وإنساني للحكومة اليمنية، بما يسهم في إنجاح برنامج الإصلاحات والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا، واصفاً إياها بأنها قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، ومشيراً إلى أن سيئول كانت من أبرز الشركاء الداعمين لمسار التنمية في اليمن، ولا سيما في قطاع النفط، وهو ما منح العلاقة بين البلدين بعداً استراتيجياً مستمراً.

كما أعرب عن تقديره لمواقف كوريا الداعمة للحكومة اليمنية وتطلعات الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والاستقرار، إلى جانب مساهماتها الإنسانية والتنموية.

وخلال اللقاء، شكر العليمي السفير الكوري على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) تتولى حالياً رئاسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن والمعروفة باسم (لجنة 2140) التابعة لمجلس الأمن الدولي. وتتولى اللجنة مهمة الإشراف على حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد والكيانات المعرقلة لعملية السلام في اليمن.

كما تولت عضوية مجلس الأمن الدولي بصفة عضو غير دائم خلال الفترة 2024-2025، قبل أن تنتهي ولايتها في 31 ديسمبر 2025.