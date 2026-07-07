اللواء سلطان العرادة يشيد بجاهزية القوات الأمنية في مأرب خلال مسير عسكري لشرطة المنشآت

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نفذت شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب، مسيراً عسكرياً في إطار برامج تدريبية تستهدف رفع الجاهزية القتالية والبدنية لمنتسبيها، بالتزامن مع تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي 2026.

واستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة المشاركين عقب انتهاء المسير، مشيداً بمستوى الانضباط والجاهزية التي أظهرها أفراد القوة، وبجهود الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وأكد العرادة أهمية الدور الذي تضطلع به شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في تأمين المنشآت الحيوية وحماية الشخصيات، مثمناً جهود منتسبي الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وتقدم المسير مدير شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في مأرب العميد الركن علي دومان، بمشاركة عدد من الضباط وصف الضباط وأفراد القوة.

وقال دومان إن تنفيذ المسير يأتي ضمن تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي، بالتزامن مع تخرج عدد من الدورات التخصصية لمنتسبي شرطة المنشآت، في إطار خطة تستهدف تطوير قدراتهم ورفع مستوى جاهزيتهم.

وأضاف أن برامج التدريب والتأهيل تشمل جوانب أمنية وشرطية وبدنية وميدانية، وتهدف إلى تنمية المهارات والقدرات المهنية للمنتسبين وتعزيز كفاءتهم في تنفيذ المهام الأمنية.

وتشهد الأجهزة الأمنية في مأرب برامج تدريب وتأهيل مستمرة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز قدرات الوحدات الأمنية المكلفة بحماية المنشآت الحيوية والشخصيات وتأمين المحافظة.