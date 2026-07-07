اليمن: أمطار رعدية بالمرتفعات الجبلية وطقس شديد الحرارة بالسواحل والصحاري

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، رطب وحار إلى شديد الحرارة، وصحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة وحضرموت، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس جاف وصحو إلى غائم جزئياً بشكل عام، وحار إلى شديد الحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الثلاثاء، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 38 / 30 - المكلا 35 / 30 - الحديدة 37 / 31 - سقطرى 34 / 27 - المخا 36 / 29 - الغيضة 32 / 25 - زنجبار 36 / 30 - لحج 40 / 29 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 45 / 24 - مأرب 42 / 25 - عتق 40 / 28 - بيحان 40 / 24 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / 17 - تعز 34 / 19 - ذمار 31 / 12 - الضالع 34 / 22 - إب 31 / 14 - البيضاء 34 / 16 .

وحث المركز، المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية .. مهيباً بالاخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها بإتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الثلاثاء، أن تكون حالة البحر في سواحل باب المندب والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل شبوة وأبين وعدن خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج، وفي خليج عدن معتدل الموج، وفي بحر العرب مضطرب جداً.

كما حذّر المركز، الصيادين وربابنة السفن في السواحل الشرقية وخليج عدن وحول أرخبيل سقطرى والبحر العربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.