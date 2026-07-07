لماذا دافع رئيس فيفا عن قرار الغاء البطاقة الحمراء عن لاعب المنتخب الأمريكي وما علاقة ترامب؟

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو الاثنين، عن قرار تعليق إيقاف نجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون والسماح له بالمشاركة في ثمن نهائي كأس العالم أمام بلجيكا.

وقال إنفانتينو إن لجان الانضباط التابعة لـ "فيفا" تعمل "باستقلالية تامة" مؤكدا أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن قضية بالوغون تخضع للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

دفاع إنفانتينو أتى عقب إشادة ترامب بالقرار، ووصفه الرئيس الأميركي بـ " القرار الرائع"، بعدما دعا شخصيا "فيفا" إلى إعادة النظر في القضية.

وكان اللاعب قد طُرد بسبب تدخل عنيف خلال فوز الولايات المتحدة على البوسنة والهرسك على دور الـ 32، وهي عقوبة تستوجب عادة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة.

وصاحب قرار الاتحاد الدولي برفع الإيقاف جدل واسع، وأثار انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي "يويفا"، الذي قال إن "فيفا" "تجاوز خطا أحمر"، هذا بالإضافة إلى انتقادات من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم ومدربين بارزين ومسؤولين رياضيين وسياسيين، فيما رأى منتقدون أن "فيفا" أضعف الثقة في نظامه الانضباطي.

كما طعنت بلجيكا، قبل مباراتها مع المنتخب الأميركي التي انتهت بفوزها 4-1 ، في أهلية بالوغون للمشاركة في المباراة.

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طعن بلجيكا بشأن أهلية مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون بعد تعليق عقوبة إيقافه لمباراة واحدة بسبب البطاقة الحمراء.

وأوضح في بيانه أن لجنة الاستئناف في الفيفا اعتبرت الطلب المقدم من الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم "غير مقبول لأنه ليس طرفاً في الإجراءات، وبالتالي ليس لديه صفة لاستئناف القرار".