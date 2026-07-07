بريطانيا تدين التصعيد الحوثي تجاه الحكومة اليمنية والسعودية وتؤكد دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي

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أكدت المملكة المتحدة، دعمها الراسخ للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولأعضاء المجلس.
وأدانت سفارة بريطانيا في اليمن، تصاعد خطاب مليشيات الحوثي الارهابية ضد الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية.
ودعت السفارة في بيان نشرته، الاثنين، على منصتها في موقع "اكس"، جميع الأطراف إلى العمل على خفض التصعيد.