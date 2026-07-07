انتهت الحكاية.. رونالدو يكشف قراره بعد الخروج من المونديال l

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أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لن يعود للمشاركة في نسخة سابعة من نهائيات كأس العالم، وذلك في أعقاب خروج منتخب بلاده من دور الـ16 لمونديال 2026 على يد إسبانيا.
وأكد رونالدو خوض مباراته الأخيرة في كأس العالم بعد إقصاء البرتغال على يد إسبانيا في دالاس.
وأضاف في تصريحات لشبكة "سبورت تي في" بعد المباراة: "أنا بخير، وحزين لمغادرة كأس العالم بهذه الطريقة.
ولكن، كما قلت بالأمس في المؤتمر الصحفي، لقد قدمت أفضل ما لدي وأرحل بضمير مرتاح".
وأوضح قائد المنتخب البرتغالي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "هذه هي حياة لاعب كرة القدم.
في بعض الأحيان نفوز وفي أحيان أخرى نخسر وعلينا المضي قدما.
الحقيقة هي أنها كانت بطولتي الأخيرة في كأس العالم، والآن سأقضي بعض الوقت مع عائلتي حتى لا أتخذ قرارات في لحظة انفعال".
وتابع النجم البرتغالي "سأستيقظ غدا بضمير مرتاح. لقد حققت ثلاثة ألقاب للبرتغال، وهي لقب بطولة أمم أوروبا ولقبان في دوري الأمم الأوروبية.
وقبل كريستيانو رونالدو، لم تكن البرتغال قد فازت بأي ألقاب على الإطلاق. لذلك، أرحل بضمير مرتاح بعد أن قدمت كل ما لدي.
غدا سيكون يوما جديدا، والحياة تستمر".
وشارك اللاعب البالغ من العمر 41 عاما لأول مرة في مونديال ألمانيا 2006، وسجل هدفه الأول في البطولة أمام إيران، وساعد منتخب بلاده على الوصول إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ 40 عاما.
واستمر بعد ذلك في اللعب والتسجيل في مونديال جنوب إفريقيا 2010، والبرازيل 2014، وروسيا 2018، وقطر 2022.
ودخل المهاجم البرتغالي التاريخ في المباراة الثانية لبلاده في كأس العالم 2026 عندما أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، بهدفه في شباك أوزبكستان، كما خاض رونالدو 27 مباراة في كأس العالم، مما يضعه في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة عبر التاريخ، مسجلا 11 هدفا خلال مسيرته في المونديال