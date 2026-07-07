انفجارات تهز دمشق قرب مقر إقامة ماكرون ... واستنفار أمني يرافق زيارة تاريخية

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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هزّت سلسلة انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة العاصمة السورية دمشق، صباح الثلاثاء، بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتزامن مع اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى سوريا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني أن الانفجارات وقعت نتيجة تفجير عدد من العبوات الناسفة في محيط الفندق، فيما أكد شهود عيان سماع دوي الانفجارات في أنحاء من العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتُعد زيارة ماكرون إلى دمشق الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، حيث يجري مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع تتناول ملفات إعادة إعمار سوريا، وتعزيز وحدة البلاد، ودعم التعددية، إلى جانب بحث الممرات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية.

كما استهل الرئيس الفرنسي برنامج اليوم الثاني من زيارته بلقاء ممثلين عن المجتمع المدني، قبل توجهه إلى القصر الرئاسي لإجراء محادثات رسمية مع الرئيس السوري، يعقبها انعقاد منتدى اقتصادي مخصص لمناقشة مشاريع إعادة الإعمار وفرص الاستثمار في سوريا.