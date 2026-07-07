استهداف ناقلة نفط قطرية قبالة عمان رغم مرافقة البحرية الأمريكية لها

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 126

أفاد التلفزيون الإيراني بأن ناقلة النفط القطرية "الركيات" حاولت عبور مضيق هرمز عبر المسار العُماني بدعم من البحرية الأمريكية، لكنها أصبحت هدفا بعد أن تجاهلت التحذيرات المتكررة.

وكان مركز العمليات البحرية البريطاني قد أعلن في بيان نشره عبر منصة "إكس" تلقيه بلاغا عن الحادث الذي وقع على بُعد 8 أميال شرق مدينة ليماه العُمانية.

وأوضح المركز البريطاني أن الناقلة، التي كانت تتجه جنوبا، تعرّضت لإصابة من قذيفة مجهولة على جانبها الأيسر (الميناء)، مما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وأكد عدم ورود أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية جراء الحادث، مشيراً إلى أن السلطات المختصة تجري تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة.

ووجّه المركز البريطاني تحذيرات للسفن في المنطقة، حيث أوصى بالإبحار بحذر شديد والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه