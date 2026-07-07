430 مسيّرة تهز سماء موسكو قبيل قمة الناتو... وأوكرانيا تفتح جبهة التصعيد من جديد

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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في تصعيد عسكري لافت، أعلنت السلطات الروسية أن أوكرانيا شنت خلال الليل هجوماً واسعاً بأكثر من 430 طائرة مسيّرة باتجاه العاصمة موسكو، وذلك قبل ساعات من انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، والتي يشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصفة ضيف.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت معظم المسيّرات قبل وصولها إلى العاصمة، فيما تم إسقاط 36 طائرة مسيّرة أثناء اقترابها من موسكو، مؤكداً أن الهجوم استمر حتى ساعات الصباح الأولى.

وفي تطور متصل، أعلنت السلطات في مقاطعة بيلغورود الروسية مقتل شخص جراء ضربات صاروخية أوكرانية متكررة، تسببت أيضاً في اندلاع حريق طال جزءاً من إحدى البنى التحتية.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد فقط من هجمات روسية مكثفة على أوكرانيا أسفرت، بحسب السلطات الأوكرانية، عن مقتل 28 شخصاً، بينهم 26 قتيلاً في كييف ومحيطها.

ويتزامن التصعيد الميداني مع انعقاد قمة الناتو في أنقرة، حيث ينتظر أن يجدد الحلفاء الأوروبيون دعمهم لكييف، وسط توقعات بالإعلان عن استمرار تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة لا تقل عن 70 مليار يورو سنوياً خلال عامي 2026 و2027.

وتشهد الفترة الأخيرة تصاعداً في الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، مع تركيز متزايد على استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، في إطار مساعي كييف لإضعاف القدرات الاقتصادية والعسكرية لموسكو.