علامة صغيرة في فمك قد تكشف مرضا خطيرا 430 مسيّرة تهز سماء موسكو قبيل قمة الناتو... وأوكرانيا تفتح جبهة التصعيد من جديد هيئة بحرية: ضربة تستهدف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز.. ونشوب حريق على متنها سبب مخفي للسعال والشعور بالمرض دون ظهور أعراض نزلة برد اللجنة الأمنية العليا ترفع جاهزية القوات المسلحة وتبحث تداعيات الرحلة الإيرانية إلى صنعاء خلال 24 ساعة.. قبضة أمنية تُسقط 95 متهمًا وتكشف حصيلة الجرائم في المحافظات المحررة الحكومة اليمنية تناقش مع واشنطن توسيع التعاون في مكافحة الإرهاب ومواصلة التعاون الأمني وبناء القدرات أكبر حملة اعتقالات للمهاجرين في عهد ترامب .. اعتقال 10 آلاف مهاجر في الولايات المتحدة خلال خمسة أيام ترامب: سحقنا الجيش الإيراني ولن يحصلوا على النووي وفرضنا عليهم أعظم حصار في العالم إصابة مقلقة.. تورم دموي في وجه ميسي بعد فوز مثير للأرجنتين
في تصعيد عسكري لافت، أعلنت السلطات الروسية أن أوكرانيا شنت خلال الليل هجوماً واسعاً بأكثر من 430 طائرة مسيّرة باتجاه العاصمة موسكو، وذلك قبل ساعات من انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، والتي يشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصفة ضيف.
وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت معظم المسيّرات قبل وصولها إلى العاصمة، فيما تم إسقاط 36 طائرة مسيّرة أثناء اقترابها من موسكو، مؤكداً أن الهجوم استمر حتى ساعات الصباح الأولى.
وفي تطور متصل، أعلنت السلطات في مقاطعة بيلغورود الروسية مقتل شخص جراء ضربات صاروخية أوكرانية متكررة، تسببت أيضاً في اندلاع حريق طال جزءاً من إحدى البنى التحتية.
ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد فقط من هجمات روسية مكثفة على أوكرانيا أسفرت، بحسب السلطات الأوكرانية، عن مقتل 28 شخصاً، بينهم 26 قتيلاً في كييف ومحيطها.
ويتزامن التصعيد الميداني مع انعقاد قمة الناتو في أنقرة، حيث ينتظر أن يجدد الحلفاء الأوروبيون دعمهم لكييف، وسط توقعات بالإعلان عن استمرار تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة لا تقل عن 70 مليار يورو سنوياً خلال عامي 2026 و2027.
وتشهد الفترة الأخيرة تصاعداً في الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، مع تركيز متزايد على استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، في إطار مساعي كييف لإضعاف القدرات الاقتصادية والعسكرية لموسكو.