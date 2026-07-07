هيئة بحرية: ضربة تستهدف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز.. ونشوب حريق على متنها

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تعرّضت ناقلة نفط لضربة بمقذوف مجهول أسفرت عن اندلاع حريق على متنها، وذلك أثناء إبحارها جنوباً باتجاه خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز، الاثنين، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).

وذكرت الهيئة، التي تراقب حركة الملاحة في المنطقة، أن الناقلة كانت على بُعد ثمانية أميال بحرية شرق منطقة ليما في سلطنة عُمان، عندما أصابها المقذوف في جانبها الأيسر. ولم تُسجَّل أي إصابات بين أفراد الطاقم، كما لم تُرصد أي آثار بيئية ناجمة عن الحادث.

وتصر طهران على ضرورة حصول السفن على إذن منها لعبور المضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك عبر مسارات محددة.

إلا أن عددًا متزايدًا من السفن يستخدم مسارًا قريبًا من الساحل العماني، مما يُهدد نفوذ إيران على الممر المائي