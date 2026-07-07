هيئة بحرية: ضربة تستهدف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز.. ونشوب حريق على متنها سبب مخفي للسعال والشعور بالمرض دون ظهور أعراض نزلة برد اللجنة الأمنية العليا ترفع جاهزية القوات المسلحة وتبحث تداعيات الرحلة الإيرانية إلى صنعاء خلال 24 ساعة.. قبضة أمنية تُسقط 95 متهمًا وتكشف حصيلة الجرائم في المحافظات المحررة الحكومة اليمنية تناقش مع واشنطن توسيع التعاون في مكافحة الإرهاب ومواصلة التعاون الأمني وبناء القدرات أكبر حملة اعتقالات للمهاجرين في عهد ترامب .. اعتقال 10 آلاف مهاجر في الولايات المتحدة خلال خمسة أيام ترامب: سحقنا الجيش الإيراني ولن يحصلوا على النووي وفرضنا عليهم أعظم حصار في العالم إصابة مقلقة.. تورم دموي في وجه ميسي بعد فوز مثير للأرجنتين قرار فيفا يثير عاصفة أوروبية بعد تدخل ترامب.. تجاوز الخط الأحمر من الاختبارات إلى التضحيات… رحلة الحكام نحو المونديال .. نساء في ساحة التحكيم…
تعرّضت ناقلة نفط لضربة بمقذوف مجهول أسفرت عن اندلاع حريق على متنها، وذلك أثناء إبحارها جنوباً باتجاه خليج عُمان بالقرب من مضيق هرمز، الاثنين، وفقاً لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).
وذكرت الهيئة، التي تراقب حركة الملاحة في المنطقة، أن الناقلة كانت على بُعد ثمانية أميال بحرية شرق منطقة ليما في سلطنة عُمان، عندما أصابها المقذوف في جانبها الأيسر. ولم تُسجَّل أي إصابات بين أفراد الطاقم، كما لم تُرصد أي آثار بيئية ناجمة عن الحادث.
وتصر طهران على ضرورة حصول السفن على إذن منها لعبور المضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك عبر مسارات محددة.
إلا أن عددًا متزايدًا من السفن يستخدم مسارًا قريبًا من الساحل العماني، مما يُهدد نفوذ إيران على الممر المائي