سبب مخفي للسعال والشعور بالمرض دون ظهور أعراض نزلة برد

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تشير الدكتورة ماريا زولوتاريوفا، الأستاذة المشاركة في قسم التقنية الحيوية والصيدلة الصناعية بالجامعة التقنية الروسية MIREA، إلى أن السعال قد يكون ناتجا عن تهوية المنزل.

ووفقا لها، تتراكم على الجدران الداخلية لقنوات التهوية تدريجيا الجسيمات الدقيقة، بما فيها خلايا طلائية متقشرة، وحبوب لقاح، وألياف نسيجية، وجراثيم فطرية.

وفي ظل ظروف مواتية (رطوبة ودرجة حرارة عاليتين)، تنمو فطريات العفن من جنسي Aspergillus وPenicillium، ما قد يشكل خطرا على جودة الهواء الداخلي.

وتقول موضحة:"يشكل الفطر غزلا فطريا (شبكة متفرعة من الخيوط تنمو داخل السطح المسامي لجدران التهوية).

ويمكن لمستعمرة واحدة من العفن أن تنتج ما يصل إلى مليون بوغة لكل سنتيمتر مربع من مساحة السطح، التي يحملها تيار الهواء عبر نظام التهوية، ومن ثم تدخل المسكن".

وتشير إلى أن حجم جراثيم فطر الرشاشيات (Aspergillus) 2-5 ميكرون وعند استنشاقها، يبقى بعضها في الأنف أو القصبة الهوائية، بينما يخترق البعض الآخر مباشرة إلى الحويصلات الهوائية في الرئتين.

في الشخص السليم، تقوم خلايا البلعمة في الحويصلات الهوائية بتدمير هذه الجراثيم، ولكن إذا ضعف الجهاز المناعي - بعد الإصابة بإنفلونزا حادة، أو أثناء تناول الأدوية الهرمونية، أو في الشيخوخة - فلن يتم تحييد الجراثيم، ويمكنها أن تنبت، ما يؤدي في النهاية إلى داء الرشاشيات.

وتقول: "داء الرشاشيات هو مرض فطري معد تسببه أنواع من العفن من جنس الرشاشيات. ويؤدي إلى تلف الأنسجة، وتجلط الدم، ومضاعفات أخرى.

ويترافق داء الرشاشيات مع أعراض مثل السعال الليلي غير المصحوب ببلغم، وضيق التنفس عند المشي بشكل طبيعي، وحمى تتراوح بين 37 و37.5 درجة مئوية تستمر لأسابيع.

ومع ذلك، فإن العلاج بالمضادات الحيوية أو مضادات الهيستامين غير مجد، حيث إن رد الفعل معد وليس تحسسيا