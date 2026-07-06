اجتماع أمني حاسم في عدن.. وزير الدفاع يعلن رفع الجاهزية ويحذر من تحركات الحوثيين والدعم الإيراني

الإثنين 06 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي، اليوم، اجتماعاً رفيع المستوى للجنة الأمنية العليا في العاصمة المؤقتة عدن، خُصص لمراجعة آخر المستجدات الأمنية والعسكرية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية لمواجهة التحديات الراهنة.

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لتطورات الأوضاع في مختلف المحافظات، مع التأكيد على الإسراع في استكمال تفعيل غرفة عمليات أمنية وعسكرية مشتركة، بما يضمن توحيد الجهود، وسرعة الاستجابة، ورفع كفاءة التعامل مع أي تهديدات أو مستجدات ميدانية.

كما ناقشت اللجنة تداعيات هبوط طائرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، معتبرة هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، ودليلاً جديداً على استمرار التدخلات الإيرانية الهادفة إلى دعم المليشيات وتعزيز قدراتها العسكرية بما يهدد أمن اليمن والمنطقة بأكملها، محذرة من خطورة تجاهل المجتمع الدولي لهذه التطورات.

وأكد الاجتماع أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية للتعامل بحزم مع أي تحركات أو أعمال عدائية قد تقدم عليها مليشيات الحوثي الإرهابية، مع التشديد على رفع مستوى اليقظة والاستعداد القتالي في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي ختام الاجتماع، أشادت اللجنة الأمنية العليا بالبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة في مختلف جبهات القتال، مؤكدة أن النجاحات الميدانية وإفشال الهجمات الحوثية تعكس مستوى الجاهزية العالية، والروح المعنوية المرتفعة، والإصرار الثابت على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.