تحركات أمنية جديدة.. اليمن والولايات المتحدة تبحثان تعزيز الشراكة في مكافحة الإرهاب وبناء القدرات

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بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، اليوم، مع الملحق الأمني في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ديفيد شوت، والملحق القانوني كارين تشستين، آفاق تعزيز التعاون الأمني المشترك، وتطوير التنسيق بين الجانبين في عدد من الملفات الأمنية الحيوية.
وتناول اللقاء سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب دعم برامج تأهيل وتدريب منتسبي وزارة الداخلية، وتعزيز قدرات قوات خفر السواحل بما يرفع مستوى جاهزيتها وكفاءتها في تنفيذ المهام الأمنية وحماية السواحل.
وخلال الاجتماع، الذي حضره المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور فايز غلاب، استعرض وزير الداخلية أبرز الجهود التي تبذلها الوزارة لترسيخ الأمن والاستقرار، وما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في ملاحقة وضبط العناصر الإرهابية والخلايا الإجرامية والخارجين عن القانون.
وأكد حيدان أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتطوير أداء الأجهزة الأمنية، وتعزيز قدراتها في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والتحديات الأمنية المختلفة.
من جهته، جدد الملحق الأمني الأمريكي تأكيد بلاده على مواصلة دعم التعاون مع وزارة الداخلية اليمنية، والاستمرار في تنفيذ برامج بناء القدرات والتأهيل والتدريب، بما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن.