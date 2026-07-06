خلال 24 ساعة.. قبضة أمنية تُسقط 95 متهمًا وتكشف حصيلة الجرائم في المحافظات المحررة

الإثنين 06 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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واصلت الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة جهودها المكثفة لملاحقة الجريمة، وتمكنت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من ضبط 95 متهمًا ومشتبهًا به على ذمة قضايا جنائية متنوعة.

ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة، فقد تم تسجيل 77 قضية جنائية، شملت 17 قضية إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و12 قضية اعتداء على ملك الغير، و10 قضايا سرقة، و9 قضايا تتعلق بالمواد المخدرة، و6 قضايا خيانة أمانة، و5 قضايا تهديد، و3 قضايا سب وشتم، و3 قضايا تحرش، إضافة إلى قضيتي إطلاق نار، وقضية واحدة لكل من القتل العمد، ومقاومة السلطات، والحريق العمد، ومطل الغني.

وأكد التقرير أن الأجهزة الأمنية استكملت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتم إيداعهم الحجز تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.