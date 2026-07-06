الحكومة اليمنية تناقش مع واشنطن توسيع التعاون في مكافحة الإرهاب ومواصلة التعاون الأمني وبناء القدرات

الإثنين 06 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، يوم الاثنين، مع الملحق الأمني في السفارة الأمريكية لدى اليمن ديفيد شوت، والملحق القانوني كارين تشستين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، مع تركيز خاص على مكافحة الإرهاب وبناء قدرات الأجهزة الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن اللقاء تناول التعاون في تدريب وتأهيل منتسبي الوزارة، ودعم قدرات قوات خفر السواحل، بما يعزز جاهزيتها لتنفيذ المهام الأمنية وتأمين السواحل اليمنية.

وخلال الاجتماع، استعرض حيدان، بحضور المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور فايز غلاب، جهود الوزارة في ملاحقة العناصر المتطرفة والخلايا الإجرامية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم الأجهزة الأمنية ورفع كفاءتها في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.

من جانبه، أكد الملحق الأمني الأمريكي استمرار دعم بلاده لبرامج بناء القدرات والتدريب والتأهيل، بما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن، وفقاً لما نقلته وزارة الداخلية.

ويأتي اللقاء في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تعزيز التعاون الأمني مع شركائها الدوليين في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد، بما في ذلك نشاط التنظيمات المتشددة وشبكات تهريب الأسلحة والبشر عبر السواحل اليمنية.

وتواصل الولايات المتحدة تقديم دعم فني ولوجستي وبرامج تدريب للأجهزة الأمنية اليمنية في مجالات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وخفر السواحل، ضمن تعاون أمني مستمر مع الحكومة اليمنية، بينما تؤكد السلطات اليمنية أن تطوير قدرات المؤسسات الأمنية يمثل أحد متطلبات استعادة الاستقرار وتعزيز سيادة الدولة.