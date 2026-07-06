ترامب: سحقنا الجيش الإيراني ولن يحصلوا على النووي وفرضنا عليهم أعظم حصار في العالم

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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أداء الولايات المتحدة في حرب إيران بأنه “رائع”، مؤكدًا أن واشنطن قضت على الجيش الإيراني، ومشدداً على أن طهران لن تتمكن من الحصول على سلاح نووي.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية، قال ترامب في كلمة له: “أداؤنا في إيران رائع وقضينا على جيشها ولا يمكن لها أن تحصل على سلاح نووي”.
وتابع الرئيس الأميركي: “بلدنا في وضع ممتاز ونحقق في إيران نتائج مماثلة لتلك التي حققناها في فنزويلا”، مضيفًا: “لم نحظَ بتغطية إعلامية نستحقها بشأن إيران، لكننا سحقناهم عسكريًا وبلدنا قوي وجيشنا الأقوى في العالم”.
وأشار ترامب إلى أنه لا يتطلع إلى تغيير النظام في إيران، مفضلًا الوصول إلى اتفاق نهائي، وقال: “البحرية الأميركية فرضت على إيران أعظم حصار شهده العالم، ولم تتمكن سفينة واحدة من اختراقه”.
وأضاف: “لا أريد الإضرار بـ91 مليون إنسان”، مؤكدًا أن بلاده “حصلت على تنازلات من إيران وعليهم الالتزام بها، وسنحصل أيضًا على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب”.
وهدد ترامب قائلاً: “يمكننا تعطيل إمدادات الطاقة الإيرانية وتدمير كل تلك المحطات الكبرى التي شيّدوها”، مشددًا على أن الولايات المتحدة إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو “ستنهي المهمة”.
ولفت إلى أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق، في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة من الوسطاء، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم تتضمن وقفًا للعمليات العسكرية، وتمهيدًا لمفاوضات تمتد 60 يومًا للوصول إلى تسوية نهائية لإنهاء الحرب.