إصابة مقلقة.. تورم دموي في وجه ميسي بعد فوز مثير للأرجنتين

الإثنين 06 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير صحافية،، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تعرض لضربة قوية في الرأس خلال مواجهة منتخب الرأس الأخضر، ما تسبب في تورم دموي بدا واضحاً بعد نهاية المباراة.

وحققت الأرجنتين فوزاً مثيراً بنتيجة 3-2 على الرأس الأخضر ضمن دور الـ32 من كأس العالم، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، حيث سجل هدف عكسي في الدقيقة 111 حسم تأهل حامل اللقب إلى الدور التالي.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، تعرض لضربة مباشرة في الرأس بعد احتكاك مع أحد لاعبي المنافس، ما أدى إلى سقوطه وارتطام رأسه بأرضية الملعب.

وعقب الإصابة، وضع ميسي كيساً من الثلج على موضع الكدمة قبل أن يواصل اللعب حتى نهاية اللقاء، رغم آثار الإصابة والكدمات التي بدت عليه لاحقاً.

وأظهرت صور ما بعد المباراة تورماً واضحاً في وجهه تحت الإضاءة، في حين وصف بعض المشجعين الكدمة بأنها “وسام العظمة” تعبيراً عن صموده.

وسجل ميسي هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 29 بعد انفراد مميز بالحارس “فوزينيا” ورفع الكرة فوقه ببراعة.

وبهذا الفوز، تتأهل الأرجنتين إلى دور الـ16، حيث من المقرر أن تواجه منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل.