من الاختبارات إلى التضحيات… رحلة الحكام نحو المونديال .. نساء في ساحة التحكيم… أمريكا تبحث عن الثأر أمام بلجيكا في موقعة سياتل .. صراع جديد يعيد ذكريات الهزيمة المؤلمة دبلوماسيون وخبراء: تجاهل الحوثيين في المفاوضات الأمريكية الإيرانية قد يقوض أمن المنطقة ويساعد على تمكينهم في اليمن والبحر الأحمر بعد الرحلة الإيرانية إلى صنعاء.. لماذا استدعى العليمي سفراء الدول الراعية؟ رسائل إلى العالم أم تمهيد لتحرك دولي؟ رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعقد لقاء موسعا مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن ويدعو لتحقيق دولي في رحلة إيرانية إلى صنعاء التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة مصر مع الأرجنتين في كأس العالم قادة الجيش الوطني يجتمعون في مأرب وصدور توجيهات رئاسية عاجلة برفع الجاهزية إلى الدرجة القصوى ترامب يلغي كرت أحمر ناله مهاجم منتخب أمريكا في كأس العالم! هل تعاني من زيادة الحموضة في الصيف؟.. إليك الأسباب وطرق العلاج المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يختتم دورة بصناعة المحتوى الرقمي لتأهيل إعلاميين في مأرب
يستعد المنتخب الأمريكي لمواجهة نظيره البلجيكي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، في مباراة قوية تقام يوم الإثنين 6 يوليو 2026، على ملعب سياتل. يسعى الفريق الأمريكي إلى الثأر من هزيمته المؤلمة 2-1 أمام الشياطين الحمر في نفس الدور عام 2014، وهي المباراة التي شهدت تسجيل كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو هدفي بلجيكا.
على الرغم من غياب جميع لاعبي المنتخب الأمريكي الحاليين عن تشكيلة عام 2014، إلا أن بلجيكا لا تزال تضم أربعة لاعبين من تلك المواجهة، مما يضيف بعدًا إضافيًا للإثارة. وكان المنتخب الأمريكي قد حقق فوزًا على البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0، ليحقق ثاني انتصار له في مراحل خروج المغلوب في تاريخ كأس العالم.
تلقى المنتخب الأمريكي دفعة معنوية قوية بعد قرار الفيفا بالسماح للمهاجم فولارين بالوجون بالمشاركة في المباراة، بعد أن كان مهددًا بالإيقاف إثر حصوله على بطاقة حمراء. في المقابل، تأهلت بلجيكا إلى دور الـ 16 للمرة الثالثة في آخر أربع بطولات، بعد أن نجحت في قلب تأخرها أمام السنغال 2-0 إلى فوز مثير في الدقائق الأخيرة، بفضل ركلة جزاء سجلها يوري تيليمانس في الوقت بدل الضائع.
تتجه الأنظار الآن إلى هذه المواجهة المرتقبة، فهل سينجح المنتخب الأمريكي في مواصلة مشواره الحلم في البطولة؟ أم ستكون بلجيكا مجددًا سدًا منيعًا؟ سيتم الكشف عن الاحتمالات والتوقعات الخاصة بهذه المباراة المثيرة بالتعاون مع FanDuel Sportsbook.