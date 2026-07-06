أمريكا تبحث عن الثأر أمام بلجيكا في موقعة سياتل .. صراع جديد يعيد ذكريات الهزيمة المؤلمة

الإثنين 06 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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يستعد المنتخب الأمريكي لمواجهة نظيره البلجيكي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، في مباراة قوية تقام يوم الإثنين 6 يوليو 2026، على ملعب سياتل. يسعى الفريق الأمريكي إلى الثأر من هزيمته المؤلمة 2-1 أمام الشياطين الحمر في نفس الدور عام 2014، وهي المباراة التي شهدت تسجيل كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو هدفي بلجيكا.

على الرغم من غياب جميع لاعبي المنتخب الأمريكي الحاليين عن تشكيلة عام 2014، إلا أن بلجيكا لا تزال تضم أربعة لاعبين من تلك المواجهة، مما يضيف بعدًا إضافيًا للإثارة. وكان المنتخب الأمريكي قد حقق فوزًا على البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0، ليحقق ثاني انتصار له في مراحل خروج المغلوب في تاريخ كأس العالم.

تلقى المنتخب الأمريكي دفعة معنوية قوية بعد قرار الفيفا بالسماح للمهاجم فولارين بالوجون بالمشاركة في المباراة، بعد أن كان مهددًا بالإيقاف إثر حصوله على بطاقة حمراء. في المقابل، تأهلت بلجيكا إلى دور الـ 16 للمرة الثالثة في آخر أربع بطولات، بعد أن نجحت في قلب تأخرها أمام السنغال 2-0 إلى فوز مثير في الدقائق الأخيرة، بفضل ركلة جزاء سجلها يوري تيليمانس في الوقت بدل الضائع.

تتجه الأنظار الآن إلى هذه المواجهة المرتقبة، فهل سينجح المنتخب الأمريكي في مواصلة مشواره الحلم في البطولة؟ أم ستكون بلجيكا مجددًا سدًا منيعًا؟ سيتم الكشف عن الاحتمالات والتوقعات الخاصة بهذه المباراة المثيرة بالتعاون مع FanDuel Sportsbook.