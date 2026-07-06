التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة مصر مع الأرجنتين في كأس العالم

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يخوض المنتخب المصري، مواجهة صعبة أمام نظيره الأرجنتيني، غدا "الثلاثاء"، على استاد" أتلانتا"، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 لكرة القدم، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.
وقدم المنتخب المصري مستويات مميزة في دور المجموعات، حيث استهل مشواره في المجموعة السابعة بالتعادل مع بلجيكا (1 - 1)، ثم حقق فوزا مستحقا على نيوزيلندا (3 - 1)، قبل أن يختتم مبارياته بالتعادل مع إيران (1 - 1)، ليواصل مسيرته التاريخية ببلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تجاوز المنتخب الأسترالي بنتيجة (4 - 2) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1 - 1).
مباراة مصر والأرجنتين تنطلق الساعة السابعة مساء الثلاثاء بتوقيت مكة وتنقل على قنوات بي ان سبورت المفتوحة.
فيما يلتقي المنتخب الأمريكي بنظيره البلجيكي على "استاد سياتل" في مواجهة متكافئة، يسعى خلالها كل طرف إلى مواصلة مشواره في البطولة وحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، في ظل امتلاك المنتخبين مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق، ما يجعل المواجهة مرشحة للإثارة والندية.