قادة الجيش الوطني يجتمعون في مأرب وصدور توجيهات رئاسية عاجلة برفع الجاهزية إلى الدرجة القصوى ترامب يلغي كرت أحمر ناله مهاجم منتخب أمريكا في كأس العالم! هل تعاني من زيادة الحموضة في الصيف؟.. إليك الأسباب وطرق العلاج المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يختتم دورة بصناعة المحتوى الرقمي لتأهيل إعلاميين في مأرب هل ضحى البرازيل بالمغرب لصالح النرويج؟ المغاربة يستحضرون سيناريو الإقصاء الغامض بعد 28 عامًا ندوة سياسية في مأرب تطالب بمساءلة دولية لقيادات الحوثي وإحالة ملف الشيخ صالح حنتوس إلى القضاء الدولي « خامس دولة خليجية تفتح وزارة الدفاع فيها باب التطوع العسكري للنساء» سفير اليمن لدى بريطانيا: التهديد والتحريض ضد توكل كرمان مرفوض والخلاف السياسي لا يبرر الاستهداف اليمن والصين يفتحان صفحة أمنية جديدة.. تعاون متصاعد يشمل البحر وتدريب الكوادر «إسرائيل تنقل عقيدة اقتل أولاً من إيران إلى تركيا: تحوّل استراتيجي يعيد رسم خرائط الصراع في الشرق الأوسط»
وجّه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن دكتور صغير حمود بن عزيز، برفع الجاهزية القصوى والاستعداد الدائم في جميع الفروع والقطاعات العسكرية، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لمواجهة أية تطورات والتصدي الحازم لأي اعتداءات أو تصعيد من الجماعة الحوثية التي رهنت نفسها للمشروع الإيراني.
بن عزيز عقد في مأرب اجتماعا موسعا ضم نائب رئيس هيئة الأركان العامة ومساعدو وزير الدفاع ورؤساء الهيئات وقادة المناطق والمحاور العسكرية، لمناقشة التطورات الجارية.
وخلال الاجتماع اطّلع رئيس هيئة الأركان على مستجدات الوضع الميداني والقتالي في مختلف القطاعات والجبهات على امتداد مسرح العمليات للجمهورية اليمنية.
ووقف الاجتماع أمام الانتهاك الإيراني السافر للسيادة اليمنية وتسيير رحلات مشبوهة وغير قانونية إلى مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، كما وقف أمام مخرجات اجتماع مجلس القيادة الرئاسي والقرارات الصادرة عن المجلس لمواجهة التداعيات الخطيرة الناتجة عن هذا الانتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكد الاجتماع إلتزام القوات المسلحة بواجباتها الدستورية والوطنية في الذود عن الثوابت والمكتسبات الوطنية، واستعدادها الدائم للمضي نحو استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في تحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره وسيادة أراضيه.
وثمّن الاجتماع مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن ووحدته، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وقيادته في مختلف الظروف والمراحل، وجهودها الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.
من جانبهم، أكد قادة المناطق والمحاور العسكرية أن أبطال القوات المسلحة في مختلف الميادين على جاهزية كاملة وكفاءة عالية لتنفيذ الأوامر والتعليمات وبذل التضحيات الغالية فداء للأرض والكرامة وحماية مؤسسات الدولة اليمنية بكل إخلاص واقتدار.