قادة الجيش الوطني يجتمعون في مأرب وصدور توجيهات رئاسية عاجلة برفع الجاهزية إلى الدرجة القصوى

الإثنين 06 يوليو-تموز 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجّه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن دكتور صغير حمود بن عزيز، برفع الجاهزية القصوى والاستعداد الدائم في جميع الفروع والقطاعات العسكرية، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لمواجهة أية تطورات والتصدي الحازم لأي اعتداءات أو تصعيد من الجماعة الحوثية التي رهنت نفسها للمشروع الإيراني.

بن عزيز عقد في مأرب اجتماعا موسعا ضم نائب رئيس هيئة الأركان العامة ومساعدو وزير الدفاع ورؤساء الهيئات وقادة المناطق والمحاور العسكرية، لمناقشة التطورات الجارية.

وخلال الاجتماع اطّلع رئيس هيئة الأركان على مستجدات الوضع الميداني والقتالي في مختلف القطاعات والجبهات على امتداد مسرح العمليات للجمهورية اليمنية.

ووقف الاجتماع أمام الانتهاك الإيراني السافر للسيادة اليمنية وتسيير رحلات مشبوهة وغير قانونية إلى مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، كما وقف أمام مخرجات اجتماع مجلس القيادة الرئاسي والقرارات الصادرة عن المجلس لمواجهة التداعيات الخطيرة الناتجة عن هذا الانتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد الاجتماع إلتزام القوات المسلحة بواجباتها الدستورية والوطنية في الذود عن الثوابت والمكتسبات الوطنية، واستعدادها الدائم للمضي نحو استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في تحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره وسيادة أراضيه.

وثمّن الاجتماع مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن ووحدته، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وقيادته في مختلف الظروف والمراحل، وجهودها الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.

من جانبهم، أكد قادة المناطق والمحاور العسكرية أن أبطال القوات المسلحة في مختلف الميادين على جاهزية كاملة وكفاءة عالية لتنفيذ الأوامر والتعليمات وبذل التضحيات الغالية فداء للأرض والكرامة وحماية مؤسسات الدولة اليمنية بكل إخلاص واقتدار.