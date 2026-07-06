ترامب يلغي كرت أحمر ناله مهاجم منتخب أمريكا في كأس العالم!

الإثنين 06 يوليو-تموز 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد قرار غير مسبوق قضى بتعليق عقوبة الإيقاف لمهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون، ما يتيح له المشاركة في مواجهة بلجيكا المقبلة.

وقالت نيويورك تايمز إن ترامب تواصل مع "فيفا" لإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم أميركا.

وفعلا ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البطاقة الحمراء للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون ومنحه الضوء الأخضر للعب أمام بلجيكا الاثنين في ثمن نهائي مونديال 2026.

وكان بالوغون قد سجل هدفاً في الشوط الأول أمام البوسنة والهرسك في الفوز 2-0 في دور الـ32، قبل أن يُطرد لاحقًا بسبب تدخل اعتُبر خطيراً

وعقّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القرار عبر منصة «تروث سوشيال»، شاكراً فيفا «على تصحيح ظلم جسيم»، حد قوله.

بدوره الاتحاد البلجيكي لكرة القدم انتقد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون.

وبات اللاعب مؤهلًا للمشاركة في مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم 2026، رغم طرده أمام البوسنة والهرسك.