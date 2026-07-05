هل تعاني من زيادة الحموضة في الصيف؟.. إليك الأسباب وطرق العلاج

الأحد 05 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قد يعاني بعض الأشخاص من الحموضة بشكل زائد في الصيف، مما يثير القلق والتوتر اعتقادًا على وجود مشكلة صحية تتطلب العلاج السريع تحت إشراف طبي متخصص وذلك لتجنب أي مضاعفات.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كل ما يتعلق بالحموضة في الصيف وفقًا لما ذكره موقع "ndtv".

هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالحموضة في الصيف حيث تتضح في:

1- الجفافيمكن أن يتسبب الطقس الحار في سهولة الإصابة بالجفاف نتيجة فقدان الكثير من السوائل، ومن ثم يؤدي ذلك إلى بطء عملية الهضم وبالتالي يزيد ذلك من تراكم الأحماض في المعدة.

2- زيادة إنتاج حمض المعدةعادة ما يزداد إفراز حمض المعدة بكميات كبيرة في الصيف مما يخل من توازن حمض المعدة، وبالتالي يجب الحرص على تناول الطعام على فترات منتظمة للحد من زيادة حمض المعدة قدر الإمكان.

3- تأثير الإجهاد الحراري على وظائف الأمعاءكشفت نتائج بعض الدراسات أن التعرض للحرارة الشديدة يشكل عامل ضغط فسيولوجي وبالتالي يؤدي الإجهاد الحراري إلى التهاب وأعراض ارتجاع المريء نتيجة لتفاعل الأمعاء مع الدماغ.

ما هي الأعراض المصاحبة لحموضة المعدة في الصيف؟

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى اضطرابات المعدة وعادة ما تصاحب الحموضة التي تزداد في الصيف من بينها:

الشعور بالحرقة.- فقدان الشهية.- الغثيان.- ارتجاع المريء بعد الوجبات.- انتفاخ البطن.- الغازات.

ما هي العادات التي تزيد من حموضة المعدة في الصيف؟

1- تخطي الوجبات أو تناول الطعام بشكل غير منتظميمكن أن يتسبب تخطي الوجبات أو عدم انتظام مواعيد الطعام في سهولة الإصابة بحموضة المعدة وذلك لأنها قد تسبب ارتجاع المريء، كما أن زيادة إفراز الحمض في المعدة قد تسبب حموضة المعدة في فصل الصيف.

2- تناول الأطعمة الحارة والمقليةعادة ما يتسبب تناول الأطعمة الحارة والمقلية زيادة الضغط على الجهاز الهضمي مما يعيق قدرته على أداء وظيفته الطبيعية، وبالتالي يصعب هضم الطعام بشكل كبير وتزداد الحموضة في الصيف.

3- الإفراط في تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازيةيؤدي الإفراط في تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية إلى زيادة الحموضة والجفاف، لذلك يجب الحرص جيدًا على تقليل تناول هذه المشروبات للحد من الحموضة قدر الإمكان.

هل ارتجاع المرئ سبب لحموضة المعدة؟أوضح الدكتور رامي نخلة، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، أن حموضة المعدة التي يمكن أن تحدث مرة أو مرتين في الأسبوع بشكل دوري خاصة بعد تناول الأطعمة الدسمة وغالبًا ما تنتج عن المعاناة من ارتجاع المرئ، لذلك يجب الحرص على المتابعة الدورية إذا استمرت المشكلة فترة طويلة وذلك لتخفيف الأعراض قدر الإمكان