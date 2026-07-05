المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يختتم دورة بصناعة المحتوى الرقمي لتأهيل إعلاميين في مأرب

الأحد 05 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اختتمت الدائرة الإعلامية في المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، السبت، دورة تدريبية في صناعة المحتوى الرقمي بمحافظة مأرب، استهدفت تأهيل إعلاميين وناشطين لتعزيز مهاراتهم في إنتاج محتوى رقمي مؤثر، ضمن برنامج يهدف إلى تطوير القدرات الإعلامية ومواكبة متطلبات الإعلام الحديث.

وشارك في الدورة، التي استمرت ثلاثة أيام، 15 متدربًا تلقوا تدريبات نظرية وتطبيقية ركزت على أساليب إعداد وصناعة المحتوى الإعلامي الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإعلامي وتعزيز فاعلية الرسائل الإعلامية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، محمد عزام، خلال حفل الاختتام، إن الإعلام يمثل ركيزة أساسية في دعم القضايا الوطنية، ويؤدي دورًا محوريًا في معركة استعادة الدولة، مشيرًا إلى أن المجلس، برئاسة الشيخ حمود سعيد المخلافي، يولي اهتمامًا بتأهيل الكوادر الإعلامية وتطوير قدراتها.

من جهته، أكد رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس، أمين دبوان، أهمية بناء إعلام مهني قادر على مواكبة التطورات الرقمية، داعيًا المشاركين إلى الاستفادة من المهارات التي اكتسبوها خلال الدورة وتوظيفها في إنتاج محتوى إعلامي فاعل يخدم القضايا الوطنية.

وفي ختام البرنامج، وزعت شهادات المشاركة على المتدربين، الذين عبروا عن تقديرهم لما وفرته الدورة من معارف ومهارات عملية في مجال صناعة المحتوى الرقمي، مؤكدين أهمية استمرار برامج التدريب والتأهيل لتطوير الأداء الإعلامي.