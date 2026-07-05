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هل ضحى البرازيل بالمغرب لصالح النرويج؟ المغاربة يستحضرون سيناريو الإقصاء الغامض بعد 28 عامًا

الأحد 05 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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مع اقتراب موعد مواجهة حاسمة بين البرازيل والنرويج في كأس العالم، يستعيد المغاربة ذكريات مؤامرة مزعومة تعود لـ 28 عامًا، كان فيها منتخبهم ضحية لسيناريو غريب أدى إلى إقصائه.

 

في مونديال فرنسا 1998، التقى المنتخبان البرازيلي والنرويجي في مباراة مصيرية، بينما كان المنتخب المغربي يترقب النتيجة بقلب مثقل، بعد أن كان قد حقق فوزًا كبيرًا على إسكتلندا. كانت البرازيل متصدرة للمجموعة برصيد 6 نقاط، تليها النرويج بنقطتين، ثم المغرب وإسكتلندا بنقطة وحيدة لكل منهما قبل الجولة الأخيرة.

 

كان أمل المغاربة معلقًا على فوزهم على إسكتلندا، وفي الوقت نفسه، انتظار فوز برازيلي "طبيعي" أو تعادل ضد النرويج لضمان التأهل. في الشوط الأول، سارت الأمور وفقًا للسيناريو المغربي، حيث تقدم المنتخب بهدف، وانتهى لقاء البرازيل والنرويج بالتعادل السلبي.

 

لكن الشوط الثاني شهد تحولًا دراماتيكيًا. سجل المغرب هدفين ليصبح متقدمًا بثلاثية نظيفة، وبدا التأهل وشيكًا. وفي الدقيقة 78، سجلت البرازيل هدف التقدم على النرويج، ليزداد الأمل. إلا أن المنتخب البرازيلي، في لحظة استهتار مفاجئة، اهتز مرتين بتلقي هدفين في الدقائق 83 و 86، لتفوز النرويج بنتيجة 2-1 وترافق البرازيل إلى الدور الثاني، بينما خرج المغرب من البطولة.

 

أثار هذا السيناريو اتهامات واسعة النطاق للبرازيل والنرويج بالتلاعب بنتيجة المباراة لضمان تأهلهما معًا، وإقصاء المغرب. ورغم عدم ثبوت هذه الاتهامات رسميًا، إلا أن وسائل الإعلام العالمية تحدثت وقتها عن نتيجة "مرتبة" خدمت المنتخبين الأوروبي والأمريكي الجنوبي على حساب نظيرهما الإفريقي.

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