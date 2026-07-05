« خامس دولة خليجية تفتح وزارة الدفاع فيها باب التطوع العسكري للنساء»

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الأحد عن فتح باب التطوع للمواطنات الحاصلات على مؤهلات علمية.
وقالت الرئاسة في بيان صحفي إن الفئة المستهدفة تشمل حملة الشهادات الجامعية، والدبلوم، والثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك شهادة الحادي عشر وما دونها.
وأوضحت أن عملية التسجيل ستبدأ اعتبارا من صباح غد الاثنين، وتستمر حتى يوم 13 يوليو الجاري، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع المخصص لفرع تجنيد المتطوعين.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة العامة للجيش على إشراك المرأة الكويتية في مختلف مجالات الخدمة العسكرية، وتعزيز دورها الوطني في الدفاع عن الوطن.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت لم تكن الدولة الأولى خليجياً في فتح باب التجنيد العسكري أمام النساء، إذ سبقتها عدة دول في المنطقة بخطوات متفاوتة. فقد كانت الإمارات العربية المتحدة السباقة حين أقرت عام 2014 الخدمة الوطنية الإلزامية للذكور والإناث، مع تخصيص برامج تدريب منفصلة للنساء تحت إشراف نسائي كامل.
وفي البحرين، فُتح المجال منذ عام 2014 لانضمام النساء إلى الجيش والشرطة، حيث شغلن مواقع إدارية وطبية وتدرج بعضهن في رتب قيادية. أما قطر فقد أصدرت عام 2018 قانوناً يسمح للنساء بالالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل اختياري، في خطوة رمزية لإشراك المرأة في الدفاع الوطني.
وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع عام 2019 فتح باب التجنيد للنساء في القوات البرية والجوية والبحرية، مع إمكانية التقدم لرتب تبدأ من جندي حتى رقيب، وذلك ضمن برنامج "رؤية 2030" لتمكين المرأة.