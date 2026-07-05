سفير اليمن لدى بريطانيا: التهديد والتحريض ضد توكل كرمان مرفوض والخلاف السياسي لا يبرر الاستهداف

الأحد 05 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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أعلن سفير اليمن لدى المملكة المتحدة، ياسين سعيد نعمان، تضامنه الكامل مع الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، مدينًا ما وصفه بحملات التهديد والتحريض التي تتعرض لها، ومؤكدًا أن الخلاف السياسي لا يبرر استهداف الأفراد أو التحريض ضدهم.

وقال نعمان، في منشور على صفحته بمنصة فيسبوك رصده محرر مأرب برس، إن توكل كرمان تمثل "حالة سياسية وشعبية واجتماعية"، استطاعت من خلال رؤيتها ومواقفها أن تتحول من مجرد التعبير عن الرأي إلى صناعة حالة من الاستقطاب السياسي والاجتماعي، حملت انتقادات للأوضاع القائمة ودعوات إلى تغييرها.

وأضاف أن كرمان تُعد من أبرز النساء اليمنيات اللاتي تصدرن المشهد السياسي في محطات تاريخية، معتبرًا أن حضورها شكّل بداية مرحلة جديدة للمرأة اليمنية، تمكنت خلالها من تجاوز القيود التقليدية وفرض حضورها في المجال العام، بما يعزز دورها الوطني والاجتماعي ويكسر هيمنة الثقافة الذكورية التي حدّت، بحسب وصفه، من مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وأكد السفير اليمني أن ما تتعرض له كرمان اليوم من تهديدات وتحريض يستوجب موقفًا داعمًا، معلنًا تضامنه الكامل معها، ومشيرًا إلى أنها واصلت مسيرة القيادات النسائية اليمنية في الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها من أداء دورها الوطني والعلمي والاجتماعي.

وشدد نعمان على أن الاختلاف مع بعض الوسائل أو الأدوات التي تُطرح بها الأفكار لا ينبغي أن يحجب أهمية تلك الأفكار، داعيًا إلى إفساح المجال للنقاش السياسي والفكري في إطار سلمي يحترم التعددية، لما تحمله هذه الأفكار، بحسب تعبيره، من مضامين وطنية وإنسانية.

وتأتي تصريحات السفير اليمني في ظل تصاعد ردود الفعل السياسية والحقوقية الرافضة لحملات التحريض والتهديد التي استهدفت توكل كرمان خلال الأيام الماضية، وسط دعوات متزايدة لاحترام حرية الرأي والتعبير ورفض خطاب الكراهية والتحريض على العنف.