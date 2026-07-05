اليمن والصين يفتحان صفحة أمنية جديدة.. تعاون متصاعد يشمل البحر وتدريب الكوادر

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بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، اليوم، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شاو تشينغ، مسارات تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني، وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
وخلال اللقاء، أعرب وزير الداخلية عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الذي تقدمه الصين لوزارة الداخلية، ومساندتها لجهود تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية توسيع آفاق التعاون الأمني بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية.
وشدد اللواء حيدان على ضرورة تعزيز الشراكة في مجال الأمن البحري، إضافة إلى دعم برامج تدريب وتأهيل كوادر وزارة الداخلية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية وحماية المصالح المشتركة.
من جانبه، جدّد القائم بأعمال السفارة الصينية شاو تشينغ موقف بلاده الداعم لليمن وأمنه واستقراره، مؤكدًا حرص بكين على مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، وتطوير الشراكة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الأمني.
وحضر اللقاء المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور فايز غلاب.