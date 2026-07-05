المكتب التنفيذي بمأرب يقر إجراءات لتحسين الخدمات ويستعرض أوضاع النازحين والتنمية

الأحد 05 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 173

أقر المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب، خلال اجتماعه الدوري، عدداً من التوصيات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع مستوى التنسيق بين المكاتب التنفيذية، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التحديات التي تواجهها المحافظة.

وجاءت التوصيات عقب مناقشة المكتب التنفيذي، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، وبحضور وكيلي المحافظة عبدالله الباكري ومحمد المعوضي، تقارير أداء عدد من المكاتب الحكومية، ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج، إلى جانب مستجدات الأوضاع التنموية والإنسانية في المحافظة.

وأكد مفتاح أهمية التقييم المستمر لأداء الأجهزة التنفيذية، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الرسمية، مشدداً على ضرورة الالتزام بتوجيهات قيادة السلطة المحلية، والانتظام في رفع التقارير الدورية، بما يعزز الانضباط المؤسسي، ويسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وإنجاز معاملاتهم.

واستعرض الاجتماع تقرير مكتب التخطيط والتعاون الدولي، الذي تناول أبرز إنجازات المكتب في توسيع الشراكات مع المنظمات الدولية، وتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القطاعات، إلى جانب إعداد الخطة الخمسية والرؤية التنموية للمحافظة، وتطوير البناء المؤسسي وبناء قدرات الكوادر.

كما ناقش المجتمعون تقرير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، الذي استعرض المؤشرات الديموغرافية للنازحين والأوضاع الإنسانية داخل المخيمات وخارجها، وأبرز الاحتياجات الإنسانية والخدمية، وجهود التنسيق مع المنظمات الإنسانية، والتحديات التي تواجه تحسين الخدمات والمعالجات المقترحة.

وفي قطاع البنية التحتية، استمع الاجتماع إلى تقرير مكتب الأشغال العامة والطرق بشأن المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، حيث برزت محدودية التمويل كأحد أبرز التحديات التي تعيق استكمال مشاريع صيانة وتأهيل الطرق والشوارع.

كما استعرض الاجتماع تقرير فرع اللجنة الوطنية للمرأة، الذي تضمن الأنشطة والبرامج المنفذة في مجال تمكين المرأة وتعزيز إدماج قضاياها ضمن خطط وبرامج المكاتب التنفيذية.

وأكد المكتب التنفيذي في ختام اجتماعه أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والنازحين في محافظة مأرب.