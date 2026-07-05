ماذا حدث جنوب الحديدة بين الزرانيق ومليشيا الحوثي؟

الأحد 05 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفاد مسؤول حكومي بمقتل 15 جندياً من القوات الحكومية وأكثر من 50 مسلحاً من مليشيا الحوثي، إضافةً إلى عشرات الجرحى، في معارك عنيفة جنوب الحديدة.

وأوضح وزير الدولة، وليد القديمي، في منشورٍ على حسابه بمنصة "إكس"، أن المواجهات جرت في محيط منطقة جبل دباس، حيث كان الإعلام العسكري قد أفاد في وقتٍ سابق بأن وحدات من اللواء 14 مشاة "اللواء الثاني زرانيق" أحبطت هجوماً حوثياً.

في هذا السياق، كشف المتحدث باسم الجيش الوطني العميد عده مجلي، عن تحشيدات حوثية في عدد من الجبهات، خصوصاً في الحديدة والساحل الغربي، مشيراً إلى أن الحوثيين قصفوا، أمس (السبت)، أحد مواقع القوات الحكومية في جبهة حيس؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من أفراد ألوية الزرانيق.

وأضاف أنَّ الجماعة كثَّفت خلال الفترة الأخيرة تعزيزاتها البشرية والعسكرية، وأنشأت تحصينات وخنادق جديدة قرب خطوط التماس في مناطق الساحل الغربي المطلة على البحر الأحمر، استعداداً - بحسب قوله - لأي عمليات عسكرية محتملة.

واتَّهم الحوثيين بالسعي إلى تهديد أمن البحر الأحمر والممرات البحرية، واستمرار استهداف الملاحة الدولية والتجارة العالمية، محذِّراً من أنَّ هذه الممارسات تلحق أضراراً بمقدرات الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني.