عاجل: ناطق مقاومة مأرب: النكف القبلي مستمر حتى إطلاق كافة المختطفات من سجون الحوثي ويدعو المجلس الرئاسي لدعم رجال القبائل

الأحد 05 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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قال الناطق الرسمي لمقاومة مأرب الشيخ صالح محمد لنجف العبيدي إن التحركات القبلية الجارية في اليمن تأتي في إطار ما وصفه بـ"النكف القبلي" لنصرة المظلومين والمطالبة بإطلاق المختطفات في سجون جماعة الحوثي "الإرهابية" مؤكداً أن القبائل لن تنهي اعتصامها في "مطارح الكرامة" قبل تحقيق مطالبها.

وأضاف العبيدي في بيان وصل إلى مأرب برس أن دعوات النكف القبلي شهدت استجابة واسعة من قبائل يمنية في مختلف المحافظات، عقب قضية ميرا صدام حسين، معتبراً أن ما جرى "أعاد إحياء قيم النصرة والنجدة المتجذرة في القبيلة اليمنية"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن القبائل المشاركة في "مطارح الكرامة" بمنطقة الريان تطالب باستعادة ما وصفها بالحقوق الكاملة لميرا صدام حسين، إلى جانب الاستجابة لمناشدات نساء يمنيات أرسلن بندق النكف وخصلات من شعورهن للمطالبة بالإفراج عن النساء المختطفات في سجون الحوثيين.

وقال إن القبائل اليمنية "لن تغادر مطارح الكرامة إلا بعد تحقيق أهداف النكف"، معتبراً أن وحدة القبائل تمثل "ظاهرة غير مسبوقة في العصر الحديث"، وربطها بمحطات تاريخية في التراث العربي واليمني، على حد قوله.

وفي الشأن السياسي، أشاد العبيدي بالموقف الذي أعلنته المملكة العربية السعودية بشأن التطورات في اليمن، مثمناً التصريحات التي نقلها المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، والتي أكد فيها أن أمن المملكة وسيادة اليمن يمثلان "خطاً أحمر"، معتبراً أن تلك الرسائل تعكس موقفاً حازماً تجاه أي تهديدات تمس أمن البلدين.

كما دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، إلى مساندة القبائل فيما وصفها بـ"معركة الكرامة"، مؤكداً أن المرحلة تتطلب توحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وفقاً لما ورد في البيان.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه محافظة الجوف تحركات قبلية متواصلة تحت مسمى "النكف القبلي"، للمطالبة بالإفراج عن مختطفات لدى جماعة الحوثي، وسط تصاعد التفاعل القبلي والإعلامي مع القضية.