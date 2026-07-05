تغييرات واسعة في عدن.. المحافظ عبدالرحمن شيخ يصدر حزمة قرارات جديدة تشمل مديري المديريات والمكاتب التنفيذية

الأحد 05 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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أصدر وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، اليوم الأحد، حزمة من قرارات التكليف الجديدة، شملت تعيين مديري عدد من مديريات العاصمة، إلى جانب عدد من القيادات في المكاتب التنفيذية والإدارات العامة بديوان المحافظة.

وتضمنت القرارات تكليف:

أحمد علي الداؤودي مديرًا عامًا لمديرية البريقة. عدنان محفوظ قاسم القلعة مديرًا عامًا لمديرية المعلا.

رياض حسن علي سعيد مديرًا عامًا لمديرية التواهي.

هاني محمد صالح عبدالله مديرًا عامًا لمديرية المنصورة.

عبدالرحيم عبدالكريم عمر الجاوي مديرًا عامًا لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني.

سالمين علوي علي علوي مديرًا عامًا لصندوق النظافة وتحسين المدينة.

علي أحمد حسن مديرًا عامًا للإدارة العامة للموارد المالية.

عزيزة ناصر سعد سعيد مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.

محمد مساعد صالح مثنى مديرًا عامًا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة.

شوقي عمر علوي السقاف مديرًا عامًا للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب.

وأكدت القرارات إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ صدورها، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة ترتيب عدد من المواقع الإدارية والتنفيذية في العاصمة عدن، بما يعزز كفاءة الأداء في المديريات والمؤسسات الحكومية.