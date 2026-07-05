تحرك إداري لافت في عدن.. توجيهات بإعادة ترتيب الأداء وتفعيل الكفاءات لتحسين الخدمات

الأحد 05 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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في خطوة وُصفت بالمهمة على الصعيد الإداري، شدد وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، عبدالرحمن شيخ، على ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، واستثمار الكفاءات والخبرات المتاحة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده، اليوم الأحد، مع مديري العموم المكلفين في عدد من مديريات العاصمة عدن والمكاتب التنفيذية، بحضور وكلاء المحافظة، حيث جرى التأكيد على أهمية المرحلة المقبلة في إعادة تنظيم العمل الإداري وتعزيز الانضباط المؤسسي.

وأكد المحافظ أن سياسة التدوير الوظيفي تمثل أداة فعّالة لتجديد الدماء داخل المؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء عبر تبادل الخبرات بين مختلف القطاعات.

كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود، والبناء على ما تحقق سابقاً من إنجازات، والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجة التحديات وتحسين مستوى الخدمات في العاصمة.

وأشار شيخ إلى حرص قيادة السلطة المحلية على دعم القيادات الإدارية وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، بما يمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة أكبر وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات الخدمية والإدارية، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة وآليات تطوير الأداء المؤسسي بما يواكب احتياجات المواطنين في عدن.