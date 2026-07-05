الجيش اليمني يرفع مستوى الجاهزية.. العميد مجلي يكشف تفاصيل خطيرة بشأن الدعم الإيراني للحوثيين

الأحد 05 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، أن الجيش في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي تصعيد عسكري قد تقدم عليه جماعة الحوثي، مشددًا على أن القوات المسلحة ماضية في حماية سيادة اليمن والدفاع عن أراضيه ومؤسساته.

وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، وصف مجلي تسيير إيران رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بأنه انتهاك صارخ للسيادة اليمنية، وتصعيد خطير يخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأوضح أن الطائرة الإيرانية نقلت، بحسب قوله، خبراء وعناصر من الحرس الثوري الإيراني للمشاركة في إدارة العمليات العسكرية إلى جانب الحوثيين، معتبرًا أن ذلك يؤكد استمرار الدعم الإيراني للجماعة واستخدامها أداة لتنفيذ أجندات إقليمية داخل اليمن.

وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يرى أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقة بين الحوثيين وطهران، وتمثل تحديًا جديدًا للمجتمع الدولي في ما يتعلق بحماية سيادة اليمن.

كما لفت إلى أن تحالف دعم الشرعية أكد أن التطورات الأخيرة لا تمثل شأنًا يمنيًا داخليًا فحسب، بل ترتبط بأمن المنطقة، فيما شدد المتحدث باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، على أن أي تهديد يستهدف المملكة العربية السعودية أو سيادة اليمن سيُواجه برد حازم وقوي.

وأكد مجلي أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين يعرقل جهود السلام ويقوض المبادرات السياسية، محملًا الجماعة مسؤولية استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ومشددًا على أن القوات المسلحة ستواصل القيام بواجبها في حماية سيادة الجمهورية اليمنية والتصدي لأي تهديد يستهدف الدولة.