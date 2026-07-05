غليان في معاقل الحوثيين.. عمران والجوف تشتعلان والقبائل تتهم الجماعة بإشعال الفتن وإخضاعها بالقوة

الأحد 05 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تشهد محافظتا عمران والجوف تصاعداً غير مسبوق في حدة التوتر بين جماعة الحوثي والقبائل، في تطور يعكس اتساع فجوة الخلاف داخل أبرز معاقل الجماعة، وسط اتهامات متزايدة للحوثيين بتغذية الصراعات القبلية واستخدام القوة لإخضاع المشايخ والوجهاء.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظة عمران سلسلة من الأحداث الدامية، شملت اشتباكات قبلية، ومقتل شخصيات اجتماعية، واحتجاجات على حملات الاعتقال التي تنفذها الجماعة، في وقت تؤكد فيه مصادر محلية أن الحوثيين يستغلون الخلافات القبلية لتعزيز نفوذهم وإضعاف النسيج الاجتماعي.

ففي مديرية بني صريم، اندلعت مواجهات مسلحة بين قبيلتي بني طامش وبيت حومي بسبب نزاعات قديمة على الأراضي ومصادر المياه، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينما اتهمت مصادر قبلية قيادات حوثية بالوقوف وراء تأجيج الأزمة بدلاً من احتوائها.

كما تصاعد الغضب القبلي عقب مقتل الشيخ يحيى أحمد الصريمي برصاص عناصر حوثية، وفق مصادر محلية، الأمر الذي دفع مشايخ ووجهاء للمطالبة بتحقيق مستقل ومحاسبة المتورطين، معتبرين الحادثة امتداداً لسياسة تستهدف الرموز القبلية.

وفي تطور لافت، رفض أهالي إحدى قرى مديرية ريدة ترديد شعار الجماعة عقب صلاة الجمعة، احتجاجاً على استمرار احتجاز عدد من أبناء القرية، معلنين مقاطعة فعاليات الحوثيين حتى إطلاق سراح المعتقلين.

وامتدت حالة الاحتقان إلى محافظة الجوف، حيث اندلعت مواجهات بين رجال القبائل وعناصر حوثية على خلفية مطالب خدمية وقضايا تتعلق بمصادرة أراضٍ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع تصاعد الدعوات القبلية لمساندة أحد المشايخ الذي تعرض للاعتقال بعد دفاعه عن امرأة قالت إن قيادات حوثية استولت على ممتلكاتها.

وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث للشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 1937 انتهاكاً بحق مشايخ القبائل والوجاهات الاجتماعية في 13 محافظة خلال الفترة من 2016 حتى 2026، شملت القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والتهجير، مؤكداً أن الجماعة انتهجت سياسة ممنهجة لتفكيك نفوذ القبائل وإحلال الولاء لها بدلاً من الأعراف القبلية.

ويرى مراقبون أن تتابع هذه الأحداث في فترة وجيزة يعكس تصاعد الغضب داخل البيئة القبلية التي شكلت لسنوات إحدى أهم ركائز نفوذ الحوثيين، في مؤشر قد ينذر بمزيد من التوترات في مناطق سيطرة الجماعة.