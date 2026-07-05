تحركات أمنية مكثفة.. المحرّمي يبحث مع وزير الداخلية خطة رفع الجاهزية ومواجهة الإرهاب في المحافظات المحررة

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بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، مع وزير الداخلية إبراهيم حيدان، آخر المستجدات الأمنية في المحافظات المحررة، والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الداخلية تقريرًا مفصلًا حول مستوى الأداء الأمني، وسير عمل الوزارة والأجهزة التابعة لها، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الأمنية في المرحلة الحالية.
كما اطّلع المحرّمي على أعمال اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية، مشيدًا بما حققته من خطوات في توحيد التشكيلات الأمنية، ودمج الوحدات، وتنظيم الجوانب المالية والإدارية والعملياتية، بما يعزز الأداء المؤسسي ويرفع مستوى الانضباط والجاهزية.
وتناول الاجتماع ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعمليات التهريب، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية لترسيخ الأمن وحماية السكينة العامة.
وأكد المحرّمي ضرورة مضاعفة الجهود الأمنية، وتوسيع نطاق التنسيق المشترك بين الجهات المختصة لمواجهة التحديات القائمة، والحفاظ على المنجزات الأمنية في المحافظات المحررة.
من جهته، ثمّن وزير الداخلية اهتمام المحرّمي ومتابعته المستمرة للملف الأمني، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير الأداء الأمني وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات المحررة.