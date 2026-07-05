التكتل الوطني للأحزاب في اليمن: جماعة الحوثي قرارها إيرانيًا وندين التهديدات الصادرة تجاه السعودية

الأحد 05 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أن ما تضمنه البيان الصادر عن المتحدث باسم مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، يعدّ تصعيدًا خطيرًا يستهدف استقرار الوطن والمنطقة، ويسعى لاستثمار المرحلة الراهنة التي تشهدها المحافظات المحررة من إعادة ترتيب لصفوفها السياسية والمؤسسية.

واشار التكتل في بيان صادر عنه، الى ان تزامن هذا التصعيد الحوثي مع المهلة الزمنية التي رسمتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يشكل اعترافًا لا يقبل التأويل بأن هذه المليشيا ليست سوى أداة تنفذ أجندة نظام الملالي في طهران، وأن قرارها ليس يمنيًا بأي حال..مؤكدا أن مليشيا الحوثي ومن خلفها إيران تبحث بعد خسائرها العسكرية المتلاحقة عن أي مكسب تعوض به هذه الخسائر، ولو كان ذلك على حساب دماء اليمنيين واستقرار بلدهم.

واعتبر البيان التصعيد الحوثي محاولة يائسة لتصوير المرحلة الانتقالية في المناطق المحررة كحالة ضعف أو انقسام..مطالبا في السياق الحكومة الشرعية بمواجهة أي تصعيد حوثي بمنتهى الحزم على كافة الجبهات، وعدم التراخي أو الانجرار خلف سياسة الابتزاز الحوثي، والتأكيد بأن اليمنيين لن يقبلوا المهادنة مع جماعة إرهابية تابعة لإيران.

وجدد التكتل الوطني تمسكه الكامل بالشرعية الدستورية، ورفضه القاطع لكل أشكال الوصاية الحوثية على القرار الوطني اليمني..مؤكدًا أن أي محاولة لاستغلال هذه المرحلة لن تزيد الصف الوطني إلا تماسكًا ووحدة.

وادان التكتل باشد العبارات التهديدات الصريحة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تقود جهود دعم الشرعية اليمنية..مجددا وقوفه التام إلى جانب المملكة في مواجهة هذا التصعيد، معتبرًا أن هذه التهديدات ليست سوى محاولة يائسة من الجماعة الانقلابية لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني.

كما ادان التكتل الوطني بشدة اختراق الطائرة الإيرانية للأجواء اليمنية والهبوط في مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة المليشيا الانقلابية..معتبرًا هذا الاختراق تأكيدًا إضافيًا على إصرار إيران على مواصلة دعمها العسكري واللوجستي لمليشيا الحوثي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية اليمنية، وتحديًا مكشوفًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

وعبر التكتل عن تقديره العميق لمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف الداعمة للشرعية..مؤكدا حرصه على مواصلة التنسيق الوثيق معهم في هذه المرحلة الدقيقة، بما يخدم استقرار اليمن وأمن المنطقة.

وطالب التكتل الوطني القيادة الشرعية بمواصلة الجهود لاستعادة ما تبقى من الأراضي اليمنية المحتلة من قبل المليشيا الانقلابية، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية إزاء ما أقدمت عليه إيران من اختراق سافر لسيادة اليمن.

ودعا التكتل كافة القوى السياسية الوطنية إلى مزيد من التلاحم في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم إيرانيًا، مؤكدا أن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة يمثلان جوهر المعركة الوطنية حتى تستعيد الجمهورية اليمنية سيادتها الكاملة وتبسط سلطتها على كامل ترابها الوطني.

هذا البيان صادر عن احزاب: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الحراك الجنوبي السلمي المشارك، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، الائتلاف الوطني الجنوبي، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، الحراك الثوري الجنوبي، حزب التجمع الوحدوي اليمني، اتحاد القوى الشعبية، حزب السلم والتنمية، حزب البعث العربي الاشتراكي، مجلس حضرموت الوطني، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب الشعب الديمقراطي / حشد، مجلس شبوة الوطني العام، الحزب الجمهوري و حزب جبهة التحرير.