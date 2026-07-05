كأس العالم: المغرب تهزم كندا وتلتقي فرنسا في ربع النهائي

الأحد 05 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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واصل المنتخب المغربي كتابة فصول جديدة من تألقه في كأس العالم، بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي لمونديال 2026، إثر فوزه المستحق على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذا الانتصار الكبير، أصبح المغرب أول منتخب أفريقي يبلغ الدور ربع النهائي في نسختين مختلفتين من كأس العالم، ليواصل البناء على إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي.

وبدأ المنتخب الكندي المباراة بحماس وضغط مبكر، مستفيدًا من دعم جماهيره في هيوستن، لكن المنتخب المغربي تعامل بهدوء مع اندفاعة أصحاب الأرض، وحافظ على تماسكه قبل أن يفرض إيقاعه ويظهر فاعليته الهجومية في الشوط الثاني.

وتألق عز الدين أوناحي بصورة لافتة، مسجلًا هدفين، فيما أضاف سفيان رحيمي الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة، ليضع أسود الأطلس بصمتهم القوية على أولى مباريات الدور ثمن النهائي.

وأظهر المنتخب المغربي مرة أخرى الشخصية التي جعلته أحد أبرز منتخبات العالم خلال السنوات الأخيرة، إذ جمع بين الصلابة الدفاعية والهدوء والقدرة على استغلال الفرص، ليخرج بانتصار كبير وشباك نظيفة أمام منتخب كندي كان يأمل في مواصلة أفضل مشاركة له في تاريخ كأس العالم.

ولا يبدو أن طموح المغرب سيتوقف عند بلوغ دور الثمانية. فبعد ملحمة مونديال 2022، يدخل أسود الأطلس المرحلة الحاسمة من البطولة بثقة أكبر وخبرة أوسع، حاملين آمال جماهير مغربية وعربية وأفريقية تحلم برؤية الفريق يذهب أبعد في البطولة.

وفي اللقاء الآخر، تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بعد فوز صعب على باراغواي 1-0، السبت، في فيلادلفيا، ليضرب موعدا مع المغرب في مواجهة تعيد إلى الأذهان نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وسجل قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، ليقود "الديوك" إلى دور الثمانية.

ورفع مبابي رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة، متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة ترتيب الهدافين.