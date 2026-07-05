الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم مسلح جنوب غرب الحديدة

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، تلقيها بلاغاً عن حادث وقع على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة غرب اليمن، بعدما أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة أفادت فيه بأنها تتعرض لهجوم من مسلحين مجهولين.
وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث، داعية السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.