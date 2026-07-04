نساء اليمن يسلّمن بندق الكرامة للمشايخ في مطارح الكرامة بالريان، ويقدّمن خصلات من شعورهن نصرةً للمختطفات في سجون الحوثيين

السبت 04 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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نظمت نساء يمنيات، اليوم، وقفة تضامنية في مدينة مأرب، للمطالبة بنصرة النساء المختطفات في سجون جماعة الحوثي، والتأكيد على ضرورة الإفراج عنهن، بمشاركة عدد من الناشطات والحقوقيات.

وخلال الوقفة، سلّمت المشاركات بندق الكرامة والتبعة إلى مشايخ وقبائل اليمن المجتمعين في مطارح الكرامة بالريان، مرفقتين بغطاء رأس المرأة اليمنية، والبيان الختامي للوقفة، وخصلات من شعر المشاركات، في رسالة رمزية تستنهض الأعراف القبلية وتدعو إلى نصرة النساء المختطفات.

وأُلقي البيان الختامي للوقفة في مطارح الكرامة بالريان أمام مشايخ القبائل والحاضرين، حيث خاطب المجتمعين باسم نساء اليمن، داعيًا إلى تبني قضية المختطفات والعمل على استعادة حقوقهن.

وأكد البيان أن الوقفة النسوية جاءت دعمًا للموقف القبلي، ولحث القبائل اليمنية على مناصرة النساء المختطفات في سجون جماعة الحوثي، معتبرًا أن القضية تمثل مسؤولية قبلية ووطنية تستوجب التحرك لإنهاء معاناة المختطفات.

وشدد البيان على أن الإفراج الفوري عن جميع المختطفات وتبييض السجون من النساء المحتجزات يجب أن يكون أولوية في أي جهود أو وساطات، مؤكدًا أن حماية المرأة اليمنية وصون كرامتها يمثلان من الثوابت الراسخة في الأعراف والقيم اليمنية.

كما أشار البيان إلى قضية ميرا بنت صدام حسين المجيد، معتبرًا أن اختطافها بعد لجوئها إلى حماية القبيلة يستوجب موقفًا قبليًا، ودعا مشايخ وقبائل اليمن المجتمعين في مطارح الكرامة إلى الاضطلاع بدورهم في نصرة المختطفات والعمل على إطلاق سراحهن.

وجدد البيان دعوته إلى استمرار التحرك القبلي حتى الإفراج عن جميع النساء المختطفات، مؤكدًا أن قضية النساء المحتجزات تمثل قضية كرامة تمس المجتمع اليمني بأكمله.