ندوة أممية في جنيف تناقش التعذيب والإخفاء القسري في اليمن وسط دعوات لتعزيز المساءلة نساء اليمن يسلّمن بندق الكرامة للمشايخ في مطارح الكرامة بالريان، ويقدّمن خصلات من شعورهن نصرةً للمختطفات في سجون الحوثيين المجلس الأعلى للمقاومة: استئناف الرحلات الإيرانية إلى صنعاء يعيد أخطر مسارات دعم الحوثيين ونحذر من عودته التحالف العربي يتوعد بضربات ساحقة لردع الحوثيين وحماية سيادة اليمن وأمن المملكة اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي رداً على التصعيد الإيراني عبر مطار صنعاء مليشيا الحوثي ترفض تسليم ميرا صدام حسين ويتحدون مطارح الكرامة.. والمشايخ الوسطاء يعلنون موقفهم رسميا ويكشفون المعرقل الحوثيون يشنون حملة اعتقالات في صفوف قبيلة أرحب وسط خلافات داخلية بشأن أموال ميرا صدام. وفد حوثي رفيع يغادر صنعاء إلى طهران على متن طائرة إيرانية في تحدٍ للقرارات الدولية. الحوثيون يهددون باستهداف مطارات السعودية ويؤكدون استمرار الرحلات مع إيران متحدّين القيود المفروضة على مطار صنعاء غارات جوية تستهدف قيادات حوثية عليا وسط أنباء عن خسائر عسكرية كبيرة للمليشيا بعد ضربات طالت مواقع استراتيجية ومخازن للصواريخ والمسيّرات
نظمت نساء يمنيات، اليوم، وقفة تضامنية في مدينة مأرب، للمطالبة بنصرة النساء المختطفات في سجون جماعة الحوثي، والتأكيد على ضرورة الإفراج عنهن، بمشاركة عدد من الناشطات والحقوقيات.
وخلال الوقفة، سلّمت المشاركات بندق الكرامة والتبعة إلى مشايخ وقبائل اليمن المجتمعين في مطارح الكرامة بالريان، مرفقتين بغطاء رأس المرأة اليمنية، والبيان الختامي للوقفة، وخصلات من شعر المشاركات، في رسالة رمزية تستنهض الأعراف القبلية وتدعو إلى نصرة النساء المختطفات.
وأُلقي البيان الختامي للوقفة في مطارح الكرامة بالريان أمام مشايخ القبائل والحاضرين، حيث خاطب المجتمعين باسم نساء اليمن، داعيًا إلى تبني قضية المختطفات والعمل على استعادة حقوقهن.
وأكد البيان أن الوقفة النسوية جاءت دعمًا للموقف القبلي، ولحث القبائل اليمنية على مناصرة النساء المختطفات في سجون جماعة الحوثي، معتبرًا أن القضية تمثل مسؤولية قبلية ووطنية تستوجب التحرك لإنهاء معاناة المختطفات.
وشدد البيان على أن الإفراج الفوري عن جميع المختطفات وتبييض السجون من النساء المحتجزات يجب أن يكون أولوية في أي جهود أو وساطات، مؤكدًا أن حماية المرأة اليمنية وصون كرامتها يمثلان من الثوابت الراسخة في الأعراف والقيم اليمنية.
كما أشار البيان إلى قضية ميرا بنت صدام حسين المجيد، معتبرًا أن اختطافها بعد لجوئها إلى حماية القبيلة يستوجب موقفًا قبليًا، ودعا مشايخ وقبائل اليمن المجتمعين في مطارح الكرامة إلى الاضطلاع بدورهم في نصرة المختطفات والعمل على إطلاق سراحهن.
وجدد البيان دعوته إلى استمرار التحرك القبلي حتى الإفراج عن جميع النساء المختطفات، مؤكدًا أن قضية النساء المحتجزات تمثل قضية كرامة تمس المجتمع اليمني بأكمله.