التحالف العربي يتوعد بضربات ساحقة لردع الحوثيين وحماية سيادة اليمن وأمن المملكة

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أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أنها ستواجه أي تهديد يستهدف أمن المملكة أو يمس سيادة الجمهورية اليمنية بردٍ حازم وقوة غير مسبوقة، في إطار التصدي للتصعيد العدائي لمليشيا الحوثي
حيث توعدت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية برد حازم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن المملكة العربية السعودية أو تمس سيادة الجمهورية اليمنية، في إطار مواجهة التصعيد والسلوك العدائي لمليشيا الحوثي.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان إن تصريحات مليشيا الحوثي الأخيرة ضد المملكة لا تعدو كونها محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني، وتصدير أزماتها الداخلية ومعاناة اليمنيين التي تسببت بها، إضافة إلى الهروب من حالة الرفض القبلي والاجتماعي التي تواجهها داخل اليمن.
وأوضح المالكي أن هذه المزاعم تأتي امتدادًا لسلوك المليشيا الحوثية التصعيدي وعدائها المستمر، ومحاولاتها تقويض الأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن المملكة والتحالف والشركاء الدوليين بذلوا جهودًا ومبادرات متعددة لرفع معاناة الشعب اليمني، من بينها دعم خارطة طريق للحل السياسي حظيت بموافقة الحكومة اليمنية، فيما قوبلت بالرفض من قبل الحوثيين.
وأضاف أن المليشيا ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر رفض حلول السلام الدائم، واستمرارها في استهداف خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فضلًا عن تعريض الموانئ اليمنية في الحديدة والصليف ورأس عيسى ومطار صنعاء الدولي، إلى جانب البنية التحتية الاقتصادية بما في ذلك محطات الكهرباء والمصانع للاستهداف ما فاقم معاناة الشعب اليمني.
وأكد المالكي أن التحالف سيواصل الرد بحزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية، أو أي محاولات لانتهاك سيادة الجمهورية اليمنية
وكان مجلس القيادة الرئاسي قد عقد فجر اليوم اجتماعا طارئا الليلة ردا على اختراق طائرة إيرانية أمس الجمعة الأجواء اليمنية والهبوط في مطار صنعاء ونقل مئات العناصر الحوثية ذهابا وإيابا في انتهاك مباشر للأجواء والسيادة اليمنية.